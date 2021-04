Sin mencionar en ningún momento a Pablo Iglesias y a Irene Monasterio, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado en la mañana de este sábado un mensaje de unidad y de defensa de la libertad como ejes de su propuesta para los madrileños tras el 4 de mayo. Ha lamentado los “circos” y las polémicas suscitadas en las últimas horas y ha insistido en que el PP condena cualquier tipo de violencia.

A juicio de Ayuso, “lo que está pasando estos días es una confusión completa. No tenemos que despistarnos después de los dos años más difíciles que ha vivido Madrid. Nuestra sociedad está ahora más unida que nunca y no podemos descentrarnos. Por eso, desde el momento en el que avisé a Pedro Sánchez en el inicio de la campaña que si le iba mal en las elecciones tendría que desaparecer de la Moncloa, el que ha desaparecido de la campaña es él”.

La presidenta ha señalado que Sánchez “ha cogido el mensaje” y, tras su advertencia en el arranque de la campaña, “nos manda a los ministros, que no son pocos, a hacer campaña contra la Comunidad de Madrid. Aprovechan los viajes institucionales para arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando no contra el Partido Popular, confundiendo una y otra vez gobierno y partido”.

Frente a la polémica generada a raíz del abandono de Pablo Iglesias de un debate en la radio tras protagonizar un enfrentamiento con la candidata de Vox, Rocío Monasterio, Ayuso ha pedido a los suyos que sigan centrados en las prioridades de los madrileños como elemento central en los diez días que restan hasta la cita con las urnas: “Pero nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa y no puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante. Estos diez días peleemos, no nos confiemos. Yo no he visto una encuesta creíble porque no soy quién para hablar en nombre de todos. Lo único que os pido es que sigáis disfrutando de las elecciones, que no caigamos en guerras estériles, en problemas que no tocan. Necesitamos concordia porque necesitamos vivir en paz y unidos”.

Y ha insistido en cómo el 4-M trasciende la batalla regional: “Por eso, yo creo que es el momento de disfrutar de unas elecciones que cambian el rumbo de España, que nos necesita y que nos está mirando con mucho interés. Estas elecciones han trascendido a las siglas del Partido Popular, han trascendido a Madrid porque estas elecciones van a cambiar el rumbo de España y Pablo, tú vas a ser el que lo dirija a partir de entonces. Van a cambiar mucho las cosas porque los ciudadanos están hartos de ver cómo nos dividen entre ricos y pobres según la comunidad donde vivas, según como te sientas, según tu grado de nacionalismo, según tu grado de dependencia de las instituciones por amistad”.