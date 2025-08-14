Madrid: estos son los cortes al tráfico por las fiestas de la Virgen de la Paloma

Las fiestas de la Virgen de la Paloma, que tienen lugar desde hoy y hasta el domingo 17 de agosto, supondrán una serie de restricciones al tráfico. Especialmente en aquellas zonas que conforman el "recinto ferial" de las celebraciones. A continuación, este es el listado de calles afectadas durante los próximos cuatro días:

Carrera de San Francisco.

Gran Vía de San Francisco (desde Calatrava hasta Águila).

Aguas.

Águila (hasta el número 16).

Almendro.

Ángel.

Bailén (desde Segovia a la calle Don Pedro).

Calatrava.

Plaza de los Carros.

Cava Baja.

Plaza de la Cebada.

Don Pedro (desde el número 1 al 16 y desde el número 14 hasta la Plaza de Gabriel Miró).

Plaza de Gabriel Miró (hasta el número 6).

Plaza del Humilladero.

Calle del Humilladero.

Mancebos (hasta el número 6).

Mediodía Chica.

Morería.

Oriente.

Plaza de la Paja.

Paloma (desde el número 1 hasta el 17).

Plaza Puerta de Moros.

Costanilla de San Andrés (desde la Plaza de la Paja hasta la Plaza de los Carros, ambos incluidos).

Las calles Beatriz Galindo, San Buenaventura, Don Pedro, Yeseros, de la Morería y Travesía de las Vistillas registrarán cortes de tráfico del 11 al 19 de agosto de 2025, ambos incluidos.

Por otro lado, la Cava Baja y la Plaza del Humilladero se encontrarán cortadas al tráfico del 16 al 17 de agosto desde las 12 hasta las 17 horas con motivo del Campeonato Internacional de Mus.

Mientras, del 14 al 17 de agosto se impedirá la circulación de vehículos -salvo residentes identificados- con la premisa de mantener abierto el tráfico en las calles Bailén (sólo hasta la calle Mayor), Toledo y Segovia, y de este modo garantizar la existencia de ejes que permitan el acceso a servicios de urgencia y evitar generar acumulaciones de tráfico en el interior del Distrito. Se mantendrá siempre que sea posible operativo el acceso al estacionamiento de la Plaza de la Cebada, con control de acceso.

Día de la Procesión

En lo que respecta a mañana viernes, se contemplan cortes de tráfico a lo largo de los viales que forman parte del recorrido de la Procesión, que se celebrará de 19:30 a 22:30 horas y que comenzará en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y proseguirá por las calles Isabel Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calatrava, Paloma, para finalizar en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. Además se encuentra previsto un corte de tráfico de la calle San Millán y Maldonadas durante la procesión.

Asimismo, se encuentra previsto el cierre al tráfico de la calle Bailén a partir de las 17 horas -en el tramo comprendido entre la Glorieta de San Francisco y la calle Mayor- y la Puerta de Toledo.