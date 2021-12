Navacerrada: los esquiadores tendrán que esperar, la ventisca impide abrir las pistas

No será de esta. Pero no por lo que diga la ministra Teresa Ribera. Climatología manda. Al final, la estación de esquí de Navacerrada no ha podido abrir este viernes por fuertes vientos y se espera que durante “unos días” la situación siga así.

Después de muchas idas y venidas en los últimos días entre el Gobierno central y el autonómico de Castilla y León la estación de esquí podía abrir este viernes 3 de diciembre como tenía previsto, de cara al puente, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León denegó este jueves las medidas cautelares solicitadas por Moncloa de urgencia para impedir el esquí en la vertiente segoviana de la estación de Navacerrada.

La climatología ha impuestos su ley, y el vendaval de las últimas horas ha impedido que puedan abrir al público en la fecha inicialmente programada.

Por su parte, Valdesquí, la otra estación de esquí de la Comunidad de Madrid, anunció este martes que tampoco podría abrir de cara al puente, pese a tener nieve suficiente, porque la estación se ha quedado sin suministro eléctrico debido al temporal del pasado fin de semana.

“Nueve torres de media tensión han sido gravemente dañadas, la avería es muy grave. Por lo que nos vemos obligados a aplazar la apertura de la estación”, escribieron los responsables de la estación en su cuenta de Twitter adjuntando una foto de una de las torres de tensión doblada por la mitad a consecuencia del temporal