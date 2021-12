Seis décadas dedicadas a la música: a la balada, al amor. 60 años desde que Raphael se preguntase aquello de «¿qué pasará, qué misterio habrá?» y acabase siendo uno de los artistas españoles más reconocidos nacional e internacionalmente. Para celebrar su carrera, además de presentar su último disco, «Raphael 6.0», el artista estará hoy y mañana en el WiZink Center en un concierto en el que no solo cantará a su pasado, sino también a su futuro. Como no puede ser de otra manera, Raphael no subirá solo al escenario estos días: artistas como Manuel Carrasco, Luis Fonsi, Vanesa Martín y Pablo López se unirán a él para cantar algunas de sus emblemáticas canciones.

Desde que comenzase su carrera, en la década de los 60, «el ruiseñor de Linares» ha cosechado numerosos éxitos gracias a temas como «Digan lo que digan» o «Yo soy aquel», y fue en los 60 también cuando representó a España en el festival de Eurovisión. Con sus más de 50 álbumes publicados, ha vendido más de 50 millones de discos, lo cual le hacía ganador del disco de uranio en 1982, algo que, hasta entonces, solo habían logrado Michael Jackson y Queen. En definitiva, una carrera que celebrar y que hará de esta noche la «gran noche» de Raphael.

El Círculo de Bellas Artes acoge la segunda edición del Young Curators Residency Programme en España, una exposición de artistas emergentes que, en esta ocasión, parten de una reflexión acerca de la erupción del volcán de La Palma. Los trabajos indagan, de esta manera, en las distintas concepciones que un desastre así ha podido provocar en distintos ámbitos sociales, económicos y políticos, así como sus posibles secuelas éticas.

Más de una veintena de artistas exponen sus obras de arte contemporáneo en la sala de bóvedas del centro cultural Conde Duque. Con una estética digital, colorista y visual, la muestra ahonda en la experiencia del usuario en la nube. Obras generativas que exploran los conceptos digitales que nutrieron Internet. Algunas de ellas han sido elaboradas a partir de softwares descatalogados y forman un montaje visual que rememora los clics.

Pintura americana en el Thyssen

Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza era un gran amante del arte americano y, por este motivo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha inaugurado esta semana una exposición temporal que reune 170 obras de este género pictórico, con el objetivo, además, de darlo a conocer en Europa. Las pinturas, que pertenecen tanto a la colección privada de la familia como al depósito de la pinacoteca componen una colección nutrida.

Las floristerías de la capital salen a la calle

Tras un año sin poder asistir a su colorido espectáculo por la pandemia, este 18 de diciembre se podrá visitar el Mercado de las Flores de Madrid en su edición más especial: la de Navidad. Solo durante este día, las mejores floristerías de la capital salen a la calle, concretamente a Jorge Juan, para mostrar sus composiciones y adornos para estas fiestas, reivindicando que ni el frío ni la pandemia pueden acabar con la belleza de estos días.