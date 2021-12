Ayuso aprueba sus primeros presupuestos con el apoyo de Vox

La Asamblea de Madrid ha aprobado los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022, los primeros del Gobierno de Díaz Ayuso, que ascienden a 23.033 millones y que suponen un 14% más que los de 2019, los últimos que ha tenido la región. Las cuentas, las más altas de la historia, salen adelante sin sorpresas, con los votos de PP y Vox conforme a los 13 puntos pactados y sin incluir ninguna enmienda de la oposición que ha visto en estos dos últimos días de Pleno en la Cámara de Vallecas cómo la defensa de sus propuestas se convertía en una acción estéril. Uno de los trece puntos del acuerdo era que no se iba a admitir ninguna de las 3.718 enmiendas de la oposición y tanto PP como Vox han seguido la hoja de ruta que estaba marcada a rajatabla en medio de las críticas y lamentaciones de los grupos de la oposición.

“Es un mensaje de optimismo y de respaldo a la gestión de Madrid y de certidumbre que ven que todo a lo que nos comprometimos el 4 de mayo se va a poder cumplir. Todo en torno a una rebaja de impuestos y a la rebaja de la burocracia y seguir siendo un contrapeso a las medidas del Gobierno de Moncloa”, ha dicho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Vox ha apoyado las cuentas de Ayuso pese a que a los de Rocío Monasterio no les gustó que los populares no prestaran su apoyo a su proyecto de ley de Igualdad que fue debatido hace unos días en la Cámara madrileña. “Nosotros somos leales y cumplimos nuestros acuerdos. Queremos dar un mensaje de certeza a los madrileños, de confianza, de estabilidad y seguridad porque sin ésta no hay libertad (…) ahora tenemos que saber gestionar”, ha expresado.

La sanidad se lleva el 38,1% y la educación es otra de las áreas más dotadas económicamente: 24,8%. Aunque el mayor incremento económico se produce en las políticas de creación de empleo para remontar el panorama laboral que ha dejado la pandemia. Lo cierto es que el presupuesto social crece con respecto al que está en vigor y alcanza un récord del 88% del total, lo que supone que casi 9 de cada 10 euros que invertirá en 2022 el Ejecutivo autonómico será directamente para atender partidas sociales.

El área de cultura y turismo es otra de las grandes beneficiadas porque hay una apuesta decidida por reactivar el turismo y focalizarlo en el visitante asiático y americano que ve en Madrid como uno de sus destinos preferentes. Por eso la dotación presupuestaria se ha incrementado un 41%.

Pero, sin duda, una de las medidas estrella es la asignación de 29,67 millones de euros para la puesta en marcha del Plan de Natalidad, una de las iniciativas más ambiciosas en este ámbito en toda España.

Los puntos pactados con Vox incluyen otras 13 medidas, entre las que se encuentran una auditoria a centros de menas, educación gratuita en todas las etapas no obligatorias hasta un límite de renta de 35.000 euros por unidad familiar y la reducción del gasto innecesario en duplicidades de cargos de la Comunidad, la concesión de avales para la compra de vivienda a jóvenes menores de 35 años, así como disminuir el gasto en consejerías y se suprimirán “los chiringuitos”.