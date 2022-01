Ayuso pide ayuda a Sánchez para culminar con éxito su plan de natalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicita la colaboración del Gobierno central para poder llevar a cabo con éxito algunas de las medidas de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y conciliación que presentó ayer.

Noticias relacionadas Familia. Madrid registra más de mil solicitudes de ayudas a la natalidad para madres menores de 30 años en dos semanas

En la lista de peticiones que hace la presidenta madrileña figura la mejora de los beneficios fiscales a familias con hijos, reducir la cuota empresarial a la seguridad social a los trabajadores que se incorporen tras el permiso de maternidad o paternidad, simplificar los trámites a los que se enfrentan las familias adoptivas, facilitar el teletrabajo, flexibilizar la jornada laboral a padres con hijos pequeños o ampliar el permiso de maternidad de las familias monoparentales para poder acercarlo progresivamente al que disfrutan las familias con dos progenitores.

En la misiva, Ayuso hace hincapié en “el grave problema demográfico que es urgente abordar ya que la crisis sanitaria y económica ha hundido la tasa de natalidad, que ya era una de las más bajas del planeta”.

Es más, considera que, de no remontar estas cifras “el futuro de España se verá comprometido económica y socialmente. El empobrecimiento al que nos enfrentamos no es solo material, también emocional y afectivo. En pocos años podemos tener la misma epidemia de soledad no deseada que ya padecen otras sociedades”, añade en su misiva.

La presidenta regional aprovecha para reprochar a Sánchez que “no ha tomado en consideración” ninguna de las 25 medidas de las que hizo entrega el pasado verano y que “eran importantes para los madrileño”