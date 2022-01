Una de cada tres madrileñas: “Ser madre no está de moda”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó ayer la Estrategia 2022-2026 de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación. Un plan con 80 medidas a todos los niveles que pretende convertirse en la «base del Madrid libre y próspero del futuro» y propiciar un nuevo «baby boom» en la región. Incluye beneficios fiscales, como, por ejemplo, una deducción de hasta 2.100 euros en el Impuesto de la Renta por nacimiento o adopción, y una deducción de hasta el 100% de la cuota autonómica de este impuesto durante los tres primeros años para las familias numerosas especiales y del 50% para las de categoría general. Dentro del plan de fertilidad, se amplía la edad de acceso a los tratamientos de reproducción asistida hasta los 45 años de edad y se permitirá que se sometan a ellos mujeres que ya tienen un hijo al tiempo que se incrementa de 3 a 4 el número de intentos.

En paralelo, se creará el banco madrileño de ovocitos en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares al tiempo que se implementarán varias decenas de medidas más en materia conciliación y de acceso a la vivienda. La presidenta anunció ayer, durante la puesta de largo de esta estrategia, una modificación en las condiciones de acceso a la ayuda de 500 euros mensuales para las madres jóvenes de 30 años desde el quinto mes de embarazo hasta que el menor cumpla dos años: no será necesario que las beneficiarias lleven empadronadas 10 años en Madrid, tal y como figuraba en la redacción original de la medida, sino únicamente 5 años.

Para la elaboración de esta estrategia, la Comunidad de Madrid realizó un estudio con 500 mujeres y 300 hombres de la región. En sus conclusiones se basan muchas de la medidas del plan anunciado ayer. Por ejemplo: un 46% de los madrileños a los que se ha preguntado cree que una de las tres medidas principales para incentivar la natalidad debería ser otorgar ayudas económicas directas y los beneficios fiscales a las familias; más del 60% de las personas que han participado en el estudio cree que se deberían racionalizar y flexibilizar los horarios en las empresas; cerca del 40% de ciudadanos considera que se deberían flexibilizar las condiciones para acceder a una vivienda adecuada a las necesidades familiares; muchas mujeres participantes en la investigación expresan su deseo de tener más fácil el acceso a los tratamientos de reproducción asistida, recibir asistencia durante el embarazo y después del parto y disponer de más información sobre los recursos y ayudas con los que cuenta la Comunidad de Madrid en este ámbito.

El estudio sociológico también aporta claves interesantes. Por ejemplo, respecto a la visión que tienen las mujeres respecto algunas cuestiones sobre la maternidad: el 57% cree que la sociedad no es consciente de la importancia de la natalidad; el 41% considera que ser madre joven es una locura y que, al margen de la edad, ser madre te complica la vida; el 38% asegura que, actualmente, la familia numerosa esta estigmatizada; hasta un 29% sostiene que, a su juicio, ser madre «no está de moda»; mientras que algo más de un veinte por ciento sostiene que ser madre soltera es imposible y que en la sociedad actual los niños no cuentan.

Al ser preguntados los encuestados por el que consideran como principal motivo para retrasar la maternidad o paternidad, en torno a la mitad –un 54% de las mujeres y un 45% de los hombres– apuntan a factores económicos. Por detrás de esta cuestión hay que destacar que dos de cada diez encuestados aseguran no sentirse preparados para ser madre o padre. Un 20% de las mujeres y un 28% de los hombres mencionan como causa no tener una relación estable, mientras que un 18% de ellas y un 15% de ellos recalcan que la causa para retrasar ese momento está en su meta de ascender en la carrera profesional. Hasta un 18% de las mujeres y un 20% de los hombres precisan que no quieren cambiar sus hábitos de vida y hasta un 16% de ellas y un 21% de ellos apuntan a motivos de salud.

Al preguntar por los valores que lleva aparejada la maternidad, los encuestados mencionan por las siguientes: felicidad (59%); aprendizaje (43%); sacrificio (38%); alegría (35%); valentía (24%) y cansancio (21%).

Pero, ¿cuál es la situación de la que parte Madrid en términos de natalidad? El número de nacimientos se situó en Madrid en 2019 en los 56.727. En 2020, esa cifra cayó hasta los 55.741. Cifras que suponen en torno al 15% de los nacimientos que se producen en España. El promedio de edad de la mujeres que son madres por primera vez en España es de 32,3 años, mientras que en Madrid es de 33,1. La tasa brutal de natalidad (nacidos por mil habitantes) en 2020) en España es de 7,2. En Madrid es de 7,7, sólo por detrás de Murcia y Baleares.