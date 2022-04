Levy deja en evidencia a un diputado socialista: “¿Tú me has pedido perdón por mofarte de mi enfermedad?”

Nuevo episodio en el enfrentamiento entre la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, y el diputado del PSC José Zaragoza. Este último publicó un tuit atacando al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Según este político socialista, “Feijóo no pedirá explicaciones a Almeida para no acabar como Casado”, tal y como aseguró en un mensaje publicado en Twitter. Andrea Levy contestó a continuación, dejándole en evidencia: “¿Me has pedido tú perdón por mofarte de mi enfermedad? Hay que tener poca vergüenza y mucha jeta”.

Se refería Levy a un tuit escrito por José Zaragoza en febrero de 2021: «Se llama Andrea Levy. Es concejala de Cultura. En Madrid. Es del PP. Tiene dificultades para leer tres frases en castellano. Debe ser por culpa de la inmersión lingüística». Todo ello, acompañado de un vídeo de una comparecencia de Levy en la cual se trababa varias veces. La publicación fue recibida con entusiasmo por parte de los «palmeros» de Zaragoza. Lo que ni ellos ni el diputado sabían es que Levy sufre fibromialgia. Y ante la avalancha de insultos e insinuaciones, decidió hacer pública su enfermedad.

«Eran muchos los mensajes, diciendo barbaridades sobre mi estado. Que si iba borracha, que si iba colocada porque se me secaba la boca... Sobre todo, lo que me dolía es que se estaba poniendo en duda mi trabajo y mi responsabilidad», afirmó entonces Andrea Levy a LA RAZÓN.

La concejala de Cultura relató a este diario que llevaba «muchos años» padeciendo dolores, sobre todo de carácter muscular. Rigidez en la espalda, en el brazo... Algo que podía achacar a su trabajo, «de mitin en mitin». En un momento dado, los antiinflamatorios dejaron de hacer efecto. Así, en julio de 2021, su médico le animó a profundizar en su problema. Le hicieron radiografías y resonancias. El diagnóstico, fibromialgia. Una enfermedad crónica, que «funciona por brotes», caracterizada por dolores en músculos y huesos y que suele estar acompañada de fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Unos síntomas que hicieron acto de presencia el martes.

«Era algo que solo sabían las personas de mi entorno, mi equipo. Saben cuándo aguanto el dolor y cuándo no puedo más, si he dormido o si no...», explicaba Levy. Si bien esos mensajes en redes sociales eran denigrantes, la concejala recibió muchos otros a lo largo de la tarde y de signo muy distinto. Entre ellos, los de la Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid, presidida por Luisa Fernanda Panadero. Levy afirma que se siente «arropada» por muchas mujeres que se han sentido identificadas con ella cuando ha comunicado su enfermedad. Y es que, comentarios como el de «estuviste de juerga anoche» son demasiado frecuentes. Y sí, sobre todo mujeres, ya que son ellas las que sufren fibromialgia en mayor medida que los varones. En ese sentido, la concejala de Cultura se muestra «liberada», pues se trata de una enfermedad que puede «estigmatizar».