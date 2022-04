El Congreso del PP de Madrid que convertirá a Ayuso en presidenta se celebrará el 20 y el 21 de mayo

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha anunciado esta mañana que el Congreso regional del PP de Madrid se celebrará el 20 y el 21 de mayo. Será entonces cuando Isabel Díaz Ayuso se convierta en presidenta popular a nivel madrileño. Era, tal y como avanzó LA RAZÓN, una de las dos fechas que tanto Génova como el equipo de la presidenta madrileña estaban manejando para renovar la cúpula de la formación en esta comunidad.

Agradezco a Alberto Núñez Feijóo la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado. https://t.co/hrqPJKWk7y — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 11, 2022

Apenas unos minutos después del anuncio de Bendodo, Ayuso ha reaccionado en las redes sociales con un mensaje de agradecimiento al nuevo presidente del PP: “Agradezco a Alberto Núñez Feijóo la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado”.

Al contrario de lo que pretendía hacer Pablo Casado, el Congreso madrileño será el primero de los cónclaves regionales pendientes. A partir del Congreso en la capital, se celebrarán los demás. Bendodo, al abordar esta cuestión, ha querido poner el acento en la necesidad de poner al frente del partido en las regiones a los “mejores” y a los que tengan capacidad de “ganar” en las urnas.

Un mes de mayo plagado de actos

El Congreso regional será la última parada de un mes de mayo con varios momentos marcados en rojo en la Puerta del Sol. Empezando por la celebración de la fiesta autonómica, el Dos de Mayo, con la tradicional recepción en la Real Casa de Correos y la ceremonia de entrega de medallas y condecoraciones. Cuarenta y ocho horas después llegará el primer aniversario de las elecciones autonómicas en las que Ayuso se quedó a las puertas de la mayoría absoluta. De cara al 4 de mayo, desde el equipo de Ayuso ya está dando forma a un acto para celebrar el éxito electoral de hace un año.

¿Cómo será el nuevo PP de Madrid?

Hace unos días, la presidenta Ayuso dio algunas pistas del proyecto que quiere liderar al frente del PP en la comunidad madrileña. Dará el relevo al frente de la formación a Pío García Escudero, presidente desde que Cristina Cifuentes dimitió de todos sus cargos y dejó la política. El PP de Madrid liderado por Ayuso tendrá, según aseguró ella misma, un equipo más reducido y «completamente» renovado. «Elegiré a los mejores y no buscaré cuotas territoriales, quiero hacer el mejor equipo para renovar la casa y para ofrecer un proyecto de amplias mayorías. No se trata tanto de buscar devolver favores como de tener a un gran equipo», aseguró. Insistió en que la estructura al frente del PP de Madrid, además de reducida, será «ágil, cercana, moderna, nueva, ilusionante, que conecte con la sociedad civil». Una de las novedades que pretende impulsar Ayuso pasa por crear una oficina de Atención al Ciudadano: «Sí que quiero darle una amplia representación a los ciudadanos en el equipo, me gustaría que hubiera una oficina que tuviera mucho que ver con la participación, me gustaría que la atención al ciudadano sea una pata fundamental».