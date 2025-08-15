Madrid se abrasa con temperaturas que tocarán hoy los 39 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este viernes el aviso naranja por calor en todo el territorio de la Comunidad de Madrid por temperaturas que alcanzarán los 40ºC salvo en la Sierra, donde se quedarán en el nivel amarillo con valores de 34ºC.

Los avisos estarán activos desde las 13.00 hasta las 21.00 horas en toda la región, con termómetros que marcarán máximas de 34ºC en la Sierra de Madrid y de 39ºC en el área metropolitana y del Henares, así como en las comarcas Sur, Vegas y Oeste. La Aemet indica que en cotas más bajas de la Sierra se podrán alcanzar los 36ºC.

A nivel nacional, un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevará a alerta roja (extremo en Cantabria (Litoral cántabro) y Vizcaya, por temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor.