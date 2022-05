El río Miño no solo es una frontera física sino también un escenario espiritual, donde varias zonas de elaboración del vino se abrazan y en ocasiones se seducen. Dos países tan hermanos que a veces no se enrienden. No es el caso de mixtura. Vino entre España y Portugal. Este blanco muy contemporáneo, de insólita factura para ser su primera añada, es el resultado de una búsqueda del enólogo Gutier. Legionario del vino, curtido en parcelas de medio mundo, busca en los mejores parcelas, como ya va siendo habitual con estos talentosos elaboradores, entre el viñedo viejo y la complicidad del paisaje.

Luego encuba uvas con relato. Y salta como un relámpago, un vino que tiene pespuntes y notas de mucha fruta y la madera que se va integrando como un susurro poco a poco. Su suntuosidad, su verticalidad en ese caso obligada, nos introducen en un blanco tan sugestivo y tan hermoso como el amor prometido. La lírica siempre falla cuando no hay soporte enológico. Aquí hay promesa de futuro.

Bodega: Mixtura Wines. Vino: Mixtura. D.O: Vino de mesa. Precio: 29 euros. mixturaiw.com