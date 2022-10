“Audioguías por la memoria” o cómo viajar al pasado de Madrid durante 15 minutos

Los viajes en el tiempo siempre han tenido su lugar en la cultura, protagonizando incontables películas y novelas de ficción. Y aunque, por ahora, esos viajes no sean posibles; Producciones Kepler propone una manera de acercarse bastante, valiéndose únicamente de unos auriculares, acceso a internet, un código QR y el recuerdo: las Audioguías por la memoria.

La propuesta se enmarca en el festival Surge Madrid, que encara su novena edición bajo la premisa de potenciar estrenos de compañías afincadas en la región o con trayectorias vinculadas a su movimiento cultural, como es el caso de Kepler. Sus integrantes presentan una experiencia inmersiva en la que trasladarse al Madrid de la Guerra Civil y de la Segunda República.

Y lo hacen mediante las voces de los siete miembros de la compañía, quienes previamente se documentaron para conocer sucesos que habían tenido lugar en esa época en las calles que pisamos, algo que los llevó a asombrarse ante la cantidad de portales especializados en curiosidades castizas que hay. Sobre esos datos, se creó una ficción que los aleja de una audioguía clásica para reivindicar que la historia puede ser “muy divertida, actual y friki”, explica Itxaso Larrinaga, del colectivo, a LA RAZÓN.

Audioguías por la memoria. FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

El grupo lleva poniendo el foco en la memoria desde 2018, gracias a un trabajo en torno al árbol genealógico que les hizo darse cuenta de que en sus propias familias había anécdotas muy interesantes que desconocían. Kepler surge de la necesidad de hacer carrera y como contrapropuesta a un entorno laboral muy competitivo y a veces hostil, apostando en su lugar por el amor y las redes de apoyo.

Las salas alternativas

Para los actores emergentes, pero también para dar espacio a creaciones más transgresoras de lo que suelen serlo las grandes producciones, son esenciales las salas pequeñas en las que se desarrolla Surge. “Suponen una alternativa y una gran oportunidad para gente que está profesionalizada, pero que aún no puede acceder a los teatros más grandes. Permiten probar, investigar, que se te vaya un poco más la olla. Es difícil llegar a un teatro grande sin haber pasado por los pequeños antes”, comenta Juan Carlos de la Vega, miembro de Kepler.

El colectivo resume su trabajo con la frase “hacemos teatro, pero no desde el teatro” y con esta iniciativa gratuita fomenta un trasiego consciente por una ciudad repleta de historia, aunque casi siempre se desconoce. “Habitamos los espacios sin conocimiento por el ritmo de vida que llevamos”, reflexiona Itxaso.

Próximas fechas

Aunque estos tours, que duran unos 15 minutos, se pueden hacer en cualquier momento por su naturaleza, se recomienda asistir a las salas de teatro para realizar los tres que quedan con algunos elementos que la compañía da y que los completan: uno el 22 de octubre, a las 19:30 horas desde la sala Mayko (Calle del General Palanca, 7); otro el 27 de octubre, a las 20:00 horas, desde la sala Azarte (Calle San Marcos, 19); y, el último, el 28 de octubre, a las 19:00 horas, desde Artespacio Plotpoint (Calle de Ercilla, 29).

Otros deberes que ponen desde la compañía es hacerlos en solitario, aunque se camine junto a otras personas. “Siempre pensamos en cómo hacer físicos los recuerdos, que de la memoria quede constancia; y por ello planteamos viajes individuales, para que lo disfrutes en la intimidad y con tus recuerdos, que te dejes llevar”, apuntan.

Una mirilla al pasado

Por ello, tras estas iniciativas, que formaron parte de ediciones anteriores del festival con propuestas similares, es habitual que se despierte la curiosidad por los antepasados o por conocer más a nuestros coetáneos: “Para nosotros, el éxito es que alguien salga de aquí diciendo ‘voy a llamar a mi abuela para saber qué gamberradas hacía cuando tenía nuestra edad’ o ‘voy a entrar en Wikipedia y voy a poner Noviciado’, y que se den cuenta de todo lo que no saben sobre su barrio”, añaden.

La acogida hasta la fecha ha sido muy positiva, e Itxaso cree que es porque hacen al espectador protagonista. “Se genera un espacio de reflexión activa en lugar de la pasividad habitual del teatro, nuestra intención es la de darle la vuelta a esa tortilla”. Esta es una de las actividades de Surge. Pero el festival, que alarga su amplia programación hasta el próximo domingo 30 de octubre, abarca muchas otras formas de artes escénicas.

Entre las de esta semana, destaca que el martes y el miércoles se podrá disfrutar de Cosmología de una imbécil en el Teatro Pradillo (C. de Pradillo, 12). El viernes, la misma sala ofrecerá Poder y ruina y Un sonido preliminar. En la sala Cuarta Pared (C. de Ercilla, 17) se podrá ver IF (La Ligereza) el viernes y el sábado; por último, el fin de semana el Teatro Lagrada (C. de Ercilla, 20) ofrecerá La Maraña y el Teatro del Barrio (C. de Zurita, 20) acogerá Lo valiente.