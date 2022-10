Salón Look protagonista en IFEMA del 21 al 23 de octubre

El certamen profesional líder en el sector de la Peluquería y la Estética en España y una de las citas de referencia a nivel mundial, se desarrollará del 21 al 23 de octubre de 2022 en IFEMA MADRID. Confirma una respuesta plena del sector de cara a su próxima edición con la ocupación del 100% del espacio.

Un claro indicador de la plena recuperación del sector de la belleza, que en esta edición se deja sentir en unas cifras de participación muy superiores a 2021 y similares a las del año 2019, con cerca de 300 expositores y 1.000 marcas representadas, y la presencia internacional de 53 expositores de 15 países: Alemania, Bélgica, Corea, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, España, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur y Suiza. Unos parámetros que, para IFEMA MADRID, ponen de manifiesto el interés y respaldo del sector de la belleza por impulsar la feria como palanca de negocio e internacionalización, y como instrumento fundamental para dar a conocer las últimas novedades, tendencias, investigación y puesta en escena de todas las áreas de la estética integral.

En esta nueva edición podemos encontrar importantes marcas nacionales e internaciones del mundo de la imagen y la estética integral. Entre otras muchas destacan en Estética, Adipologie, BTL, Amour’s Secret, LPG, Novasonix, Grupo DRV, Wonder y Termosalud; y en Cosmética Natural, Naturnua, Naturalmente. En Maquillaje, Inglot, Hrp Make up Artist y en Uñas, CBeauty, Jimena Nails, Kapalua y Thuya. En lo que respecta a Peluquería, 3 Claveles, Artero, Asuer, Kemon, Industrias Oriol, Kapyderm, Fama Fabré y Termix; en el sector de la Barbería, El Mirall, y Hey Joe y Ossion Spain. También exponen importantes empresas del área del Software, como Dunasoft, Booksy, Treatwell y Square.

Salón Look consta de una amplia gama de actividades. Por un lado tenemos el I Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial, un nuevo concepto informativo que constituye una muestra más de la apuesta de esta feria por ofrecer al profesional del sector la formación de calidad, actual y de prestigio, enfocada en todo momento tanto a las novedades que van surgiendo en cada momento en el sector de la belleza, así como a las demanda del mercado. El congreso cuenta con intervenciones de primer nivel como José Hierro, Óscar Mateo ,Vicens Moretó, Albert Catalán o Gorka Zumeta. También tendrá lugar el III Congreso Iberoamericano de Asesoría de Imagen, bajo el título Asesoría de Imagen y Marca personal, que contará con la presencia de Mamen Abad, Mayte Garrote, Juan Delgado, Teresa Viejo, Clara Courel y Pablo Erroz. Será conducido por Paloma Lago y asesorado por Gonzalo Zarauza. En relación a la formación, en Salón Look se impartirán diferentes Masters Class de Micropigmentación organizadas por la International Master Teacher Dora Marcano y la prestigiosa firma Euro-Touch.

Salón Look es el evento profesional de referencia organizado por IFEMA MADRID para las empresas del sector dentro del panorama nacional e internacional FOTO: Salón Look

Por otro lado, en lo que respecta a la estética, se celebrará el XIV Congreso de Estética en el que participarán destacadas personalidades como Rosa María Cruz, Estrella Pujol, Myriam Yébenes, Gonzalo Fuster-Fabra, Consuelo Silveira, la Dra. Paloma Borregón. M. José Bordera e Yvonne López Balmaña. Junto a este encuentro, se celebrará la jornada formativa Masajes del Mundo en la que los países invitados -Colombia, Brasil, Rumanía, República Dominicana y Perú-, impartirán las diversas técnicas que utilizan en sus masajes. Asimismo, Salón Look acogerá por séptimo año una nueva edición del campeonato de uñas más prestigioso del mundo: Nailympion Spain, cuyos resultados están avalados por INJA, International Judge Association, profesionales cualificados que velan en cada edición por el correcto y justo desarrollo del campeonato.

Además, la Pasarela Hair Look regresa a Salón Look, con la 7ª edición de Effervescene, un cartel de auténtico lujo, con la participación de grandes nombres del panorama de la peluquería actual, como Manuel Mon, Experimento no name, y Rafael Bueno, que nos desvelarán sus técnicas, trucos y secretos. Este innovador formato de show único en el mundo está producido por el icónico peluquero Mikel Luzea y cuenta con el apoyo como sponsor de Revlon Professional, los International Hairdressing Awards y Salón Look.

También se podrá disfrutar de la celebración de uno de los mayores eventos de peluquería del año en España, Kemon Fashion Show. El espectáculo contará con dos actuaciones de altísimo nivel de la mano de Mauro Galzignato, director creativo de Kemon, para deleitarnos con su arte en el hairstyling junto con el equipo de Kemon Crew. Completan este cartel los hermanos Siëro, con su equipo Siëro Creative Team, que realizarán un show creativo, potente y cargado de energía. En la jornada del lunes 24, el broche de oro lo pondrá la XIII edición de los Premios Fígaro de la Peluquería Española. Club Fígaro cuenta con Revlon Professional como sponsor oficial y con Salón Look como colaborador oficial.

A fin de reforzar el carácter internacional del certamen, SALON LOOK organiza cada edición en colaboración con STANPA e ICEX un programa de compradores internacionales para apoyar la internacionalización del sector que permite invitar a profesionales procedentes de mercados objetivos, con el fin de que visiten , conozcan y establezcan contacto con marcas y empresas expositoras.