Una británica viaja a Madrid y asegura que "es la mejor ciudad del mundo para comer sin gluten"

Para quienes deben seguir una dieta sin gluten, viajar puede ser un desafío. En muchos países, la oferta gastronómica segura para celíacos es limitada, y la búsqueda de restaurantes suele requerir una planificación previa. Sin embargo, Madrid destaca por su capacidad de ofrecer alternativas seguras y variadas, desde panaderías hasta restaurantes de cocina internacional, facilitando que tanto turistas como residentes disfruten sin comprometer su alimentación.

En este contexto, las experiencias de quienes visitan la ciudad con necesidades dietéticas adquieren un valor esencial para futuros turistas. Es el caso de una turista británica, que tras visitar Madrid y planificar sus restaurantes sin gluten, catalogó a la capital española como "la mejor del mundo".

La confesión de una británica sobre Madrid

En su vídeo viral, la turista británica relató con entusiasmo cómo Madrid se convirtió en un paraíso gastronómico para celíacos. "Creo que Madrid es una de las mejores ciudades del mundo para comer sin gluten. Antes de cualquier viaje, investigo todos los sitios sin gluten que puedo visitar y, cuando lo hice para Madrid, me di cuenta de que no tendría ningún problema para encontrar sitios, sino más bien para elegir entre todas las opciones", afirmó.

A ella le sorprendió la gran cantidad de panaderías sin gluten que hay en Madrid a pesar de que "solo pudo ir a cuatro mientras estuvo allí", pero que "todas las panaderías eran fabulosas y servían una gran variedad de pasteles y panes". La británica, también elogió la diversidad de restaurantes: "Muchos locales ofrecen tapas y comida española sin gluten, pero también había muchos otros tipos de cocina y comida para llevar. Incluso había algunos restaurantes japoneses 100 % sin gluten".

Al final del vídeo, su conclusión fue clara y admitió que "Madrid era tan buena para los celíacos que, durante los cuatro días que estuvimos allí, solo comimos en sitios completamente sin gluten, excepto en una churrería. Fue un milagro. Sinceramente, probablemente podrías pasar dos semanas comiendo cada día en sitios diferentes sin gluten". Por eso, acabó recomendando que "si buscas unas vacaciones gastronómicas, pon Madrid o incluso Barcelona en lo más alto de tu lista".

Los mejores restaurantes sin gluten

La experiencia de la turista británica refleja una amplia y segura oferta gastronómica para las personas celiacas. Según un blog especializado en restaurantes sin gluten en España, los mejores lugares para comer en la capital son:

Ardemos Burger. Una hamburguesería 100 % sin gluten ubicada en Chamberí. Su carta incluye entrantes como tequeños y nachos, hamburguesas gourmet y postres artesanales. Todo el menú es apto para celíacos. Precio: 20-30 euros por persona

Pizza Natura. Con varios locales en Madrid, ofrece pizzas artesanales elaboradas con una base de agua, mijo y quinoa, lo que las hace ligeras y fáciles de digerir. Además, todas sus opciones son sin gluten y muchas son veganas. Precio: 20 euros por persona

En Blanko Taberna. Situada en Pinto, esta taberna ofrece una variedad de tapas tradicionales españolas adaptadas al 100 % sin gluten. Destacan sus croquetas caseras, muy valoradas por los comensales. Precio: 20-25 euros por persona

Solo de Croquetas. Especializada en croquetas, este local ofrece más de 30 variedades, todas sin gluten. Desde las clásicas de jamón hasta opciones innovadoras como oreo o café con mascarpone, también cuentan con opciones sin lactosa y veganas. Precio: 10-20 euros por persona