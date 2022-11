Descubre en qué consiste el plan del “weekunch”

Desde el restaurante Diurno cuentan a LA RAZÓN que la gran Raffaella Carrá decía dos cosas: la primera que no comía nada después de las ocho de la tarde, y la segunda que ,como le daban miedo las agujas, renunciaba al bótox. Ella siempre comentó que lo importante es la energía que sale de dentro, de lo que comes, pero antes de las ocho. Así, siguiendo la receta de Rafaella, Diurno crea una nueva tendencia gastronómica para calentar y animar el tardeo del barrio de Chueca: el Weekunch de 17:00 a 20:00h. La falta de luz del sol y las condiciones climatológicas parecen razones suficientes para que nuestro estado de ánimo también sea gris y apático. Pero no tiene por qué ser así. Gracias al Weekunch ofrecen la posibilidad de incrementar la energía y el positivismo en invierno. Es el mejor mecanismo para dejar de «hibernar» en todos los aspectos. De hecho, el Weekunch es una gran herramienta para socializar e incrementar nuestro estado de ánimo. Bajo la teoría de «al mal tiempo, buena cara», encontraremos una propuesta gastronómica de dulces y salados propuesta por el chef Luis Miguel Moreno. Estará disponible durante los meses de noviembre y diciembre por un precio de 10€ por persona.

Company, el musical

Hasta febrero de 2023, los madrileños -o no- podrán disfrutar del actor como productor y director de «Company». El musical fue estrenado en Broadway en 1970 y obtuvo seis premios Tony. Antonio Banderas ha sido pionero en representar este clásico en castellano. El escenario será el recién estrenado Umusic Hotel Teatro Albéniz y la música va de la mano de Stephen Sondheim, autor de clásicos como «Into the woods»

Teatro Circo Prince, especial Navidad

Hasta el próximo 7 de enero, su clásico montaje navideño titulado «Los mundos del Price» podrá disfrutarse. Una producción especial que se ha convertido en una tradición cuando llegan las navidades y que recibe cerca de 80.000 espectadores. El espectáculo cuenta una leyenda de hace muchos años atrás y está ambientada en un lugar entre montañas, donde vivían cinco amigos. Ellos desconocían que sus vidas iban a cambiar por completo.

Navidad entre animales en Faunia

El primer pollo de pingüino rey de la historia de Faunia llena de ilusión el ecosistema polar estas fiestas. Un plan para toda la familia en el que vivir experiencias exclusivas, acompañadas de campamentos infantiles para completar el plan navideño. En estos campamentos se podrá aprender sobre naturaleza y el hábitat que necesitan los distintos grupos de animales para ser felices. Habrá recorridos temáticos, regalos reciclados o menús especiales.

Cocktails en el hotel Urban

Los creadores de la tercera mejor coctelería del mundo, Simone Caporale y Marc Álvarez han llegado a Madrid. Dentro del hotel Urban se encuentra el «Glass by Sips». Inaugurarán un concepto innovador llamado «drinkery house» y supone el primer proyecto de estos barmans en la capital. Su anterior proyecto en Barcelona ha recibido numerosos reconocimientos , como ser los terceros en el ranking The World’s 50 Best Bars 2022.

Teatro: “La cordura loca de Lady Macbeth”

El talento creativo de Irina Kouberskaya y Beatriz Argüello llega al teatro Tribuñe. Se trata de una función que puede disfrutarse los sábados y domingos a las 19:00h en la calle Sancho Dávila, 31. La historia ofrece una nueva comprensión sobre la tragedia, mediante escenas de compasión y reflexión. Kouberskaya recibió el premio de «Ojo Crítico» en 2012 y es fundadora de la Academia de las Artes Escénicas.