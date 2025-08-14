Apuñalado un joven de 26 años en Vallecas

Un hombre de 28 años ha sufrido dos heridas de arma blanca en la vallecana calle de Payaso Fofó durante esta madrugada, ha informado el servicio de Emergencias Madrid.

La agresión se ha producido a las 4.30 horas siendo los especialistas del Samur-PC quienes han asistido a este hombre con con dos heridas por arma blanca, localizadas en el muslo y en el hemitórax izquierdo.

El herido ha sido estabilizado y trasladado hemodinámicamente estable con preaviso al hospital Gregorio Marañón. La Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario siendo la Policía Nacional quien está investigando lo sucedido, informa Europa Press.