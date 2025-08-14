Detenido en Puente de Vallecas un conductor con 100 gramos de hachís tras saltarse un semáforo en rojo

La intervención ocurrió el pasado jueves 7 de agosto, cuando agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) detectaron la infracción de tráfico. Al proceder a la identificación, los policías encontraron en un bolso 100 gramos de hachís perfectamente enrollados y preparados para su distribución, según fuentes policiales.

Operativo contra el microtráfico en Vallecas

El detenido, con antecedentes por delitos similares, fue trasladado a dependencias policiales acusado de un delito contra la salud pública. La cantidad incautada apunta claramente a intenciones de venta al menudeo.

Este caso se enmarca en la estrategia de "control por oportunidad" que implementa la Policía Municipal, donde infracciones aparentemente menores derivan en importantes hallazgos. Solo en julio, operativos similares en Puente de Vallecas permitieron incautar 1.5 kilos de distintas sustancias. El juzgado de guardia ya estudia el caso, que podría derivar en pena de prisión dado el volumen de droga intervenido.

Las autoridades recuerdan que la tenencia de más de 10 gramos de hachís se considera delito según la Ley de Seguridad Ciudadana, con penas que oscilan entre 1 a 3 años de cárcel y multas de hasta 30.000 euros cuando existen indicios de tráfico, como parecería demostrar el meticuloso empaquetado de la sustancia hallada en este operativo.