El embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, es uno de los máximos representantes y conocedores de la política argentina desde dentro. El diplomático es hijo del expresidente Raúl Alfonsín, ha sido diputado en varias legislaturas, y hasta candidato presidencial por el partido Unión para el Desarrollo Social en 2011. Embajador en España desde 2020 va a vivir en Madrid y con “mucho nerviosismo” la final del Mundial 2022 entre su país y Francia. Alfonsín es un auténtico enamorado de Madrid y de España, confiesa que siempre que viaja, intenta hacer una escala en la capital. “La manera de hablar de los españoles nos encanta. Por supuesto, la comida, yo digo que es la mejor comida del mundo”, reconoce.

¿Qué representaría para su país lograr este éxito en el mayor evento deportivo que hay a nivel mundial?

En Argentina el fútbol es un deporte muy popular, “pasión de multitudes”, decimos en Argentina. Y puede haber diferencias entre los argentinos, ya que siempre hay discusiones acerca de la forma en la que se integra el equipo, los jugadores que pondríamos o no, el planteamiento táctico... Pero en cuanto al deseo de que la selección argentina gane la Copa del Mundo, en eso, todos coincidimos. Lograrlo, por supuesto, como ocurre en todos los países futboleros del mundo, nos produce una inmensa alegría.

Hablando de la comunidad de argentinos aquí, ¿cuántos argentinos viven en Madrid y cuántos viven en España?

No es fácil hacer una estimación que refleje lo que realmente ocurre. Nosotros tenemos los datos que surgen de los padrones electorales argentinos. Según el padrón electoral, unos 300.000 argentinos estarían viviendo en España: 100.000 en Madrid, otro tanto en Barcelona y los demás se distribuyen en el resto de las comunidades. Pero en el Instituto Nacional de Estadística (INE) son menos los argentinos registrados, pues hay argentinos que ingresan a España con pasaporte comunitario. Allá, la mayor comunidad en Argentina, es la española y la italiana.

Entrevista con Ricardo Luis Alfonsín, embajador argentino en Madrid en los días previos a la celebración de la final del mundial de futbol que enfrentará a los equipos de Argentina y Francia en Catar. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Y, cómo va a vivir la comunidad Argentina esta final como lo van a celebrar?

Con una gran emoción, vivida con nerviosismo, con mucho nerviosismo, con inquietud. Porque a veces puede uno ser el mejor equipo y, sin embargo, los resultados pueden resultar adversos. Nosotros confiamos en la calidad de esta selección, pero bueno los partidos hay que jugarlos. Los festejos serán como siempre. Si llega a ganar la Argentina, en el Obelisco -que está ubicado en el encuentro de dos avenidas muy importantes en la Capital Federal, en la calle Corrientes y en la Avenida 9 de julio-. Fue construido en 1936. Es un monumento muy clásico, con el que se identifica también a Buenos Aires. Si ganan van a festejarlo ahí. Los últimos partidos que fue ganando la selección, muchísima gente se ha ido congregando. No, puedo calcular, muchísima gente se reunirá en el Obelisco.

¿Y aquí en Madrid, hay algún punto de celebración? No sé si existe algún punto muy argentino para festejarlo...

Nosotros no hemos organizado nada. No cantamos victoria antes de tiempo. Pero sí hay argentinos que están convocando en Cibeles o en algunos otros lugares para manifestarse, para expresar sus alegrías, si realmente la selección puede ganar, se alza con el triunfo y el partido. Lo van a ver, como ha ocurrido con los anteriores, en los restaurantes y bares, en los que hemos tenido conversaciones con sus propietarios a los efectos de que hagan un menú especial para los argentinos que quieran seguir el partido en su bares y restaurantes desde la televisión. Lo cierto es que se han llenado en cada uno de estos partidos. Así que a la gente le gusta ver, como ocurre con el cine, el fútbol acompañado de otras personas.

Volviendo a la vida aquí, ¿qué es lo que más valoran en estos casi 100.000 argentinos que viven en Madrid?

Solo puedo decir que creo que no me equivoco si digo que más o menos lo mismo que valoro yo. Son muchas cosas. Nos sentimos muy ligados afectivamente a España. Infinidad de argentinos tenemos parientes acá. Nos atrae, nos sentimos impresionados por su historia, por la gente, la cultura española. Es tan importante para la Argentina. La manera de hablar de los españoles nos encanta. Por supuesto, la comida, yo digo que es la mejor comida del mundo. Las ciudades en general, Madrid. Madrid es una de las ciudades más bellas del mundo.

Y en particular, ¿sus lugares favoritos de Madrid, sus rincones más especiales?

Lo que más me gusta, es el Madrid de los Austrias, La Latina, la Plaza Mayor, las características de la arquitectura del Madrid de los Austrias, las librerías... Bueno, todas las plazas que existen en esa en esa zona de Madrid. Para mí es extraordinario. Mire, le voy a decir la verdad, yo prácticamente no he viajado a otro lado que a España en los últimos años. Cada vez que tuve que viajar por trabajo a otro país, venía primero a Madrid y después me iba.

Por ejemplo, tuve que ir a Roma por trabajo. Yo era diputado y estaba en relaciones internacionales entonces. Cuando se celebró la Paz con Chile, mi padre había convocado un referéndum para que se aceptara la mediación del Papa, a través del cardenal Samoré, a quien había enviado Juan Pablo II para mediar en el conflicto. Se celebraba un aniversario de la celebración de la firma de la paz con Chile. Mi padre ya no vivía, esto fue en 2010 o 2011. Yo tuve que ir y primero fui a Madrid, de ahí me fui a Roma. Estuve el día que tenía que estar en el Vaticano y al terminar la ceremonia en el Vaticano., me volví para Madrid. La segunda vez también por el Papa, porque fui invitado cuando asumió Francisco. Me vine primero acá a Madrid. Prácticamente siempre que viajo lo hago así.

Me gusta mucho toda la historia de Europa. A todos los argentinos nos pasa lo mismo, nos sentimos muy atraídos. No sé si será por la cultura, por la lengua, por el parentesco... La maravilla que son los paisajes de España, la maravilla que son las ciudades pequeñas con tanta historia... Hay ciudades que he visitado tres o cuatro veces y me siguen causando la misma impresión que la primera.