El 87 % de los madrileños piensan que les perjudica la movilidad en su bienestar

El 87% de los madrileños considera que la movilidad en su ciudad afecta negativamente a su calidad de vida, lo que supone 7 puntos más que la media (80%), según un estudio de Midas. La Comunidad de Madrid se convierte así en el territorio con más afectados por los problemas de desplazamiento urbano, por encima de Cataluña (81%) y Andalucía (79,5%). "La vuelta a la rutina en septiembre supone un incremento notable en los niveles de estrés relacionados con la movilidad. Después de semanas de desconexión, enfrentarse nuevamente a los problemas cotidianos de transporte genera un impacto emocional considerable en los ciudadanos, aumentando sus niveles de estrés cada vez que tienen que realizar un desplazamiento en vehículo por la ciudad", ha explicado Jocelyne Bravo, directora de Marketing & Communications de Midas España. El estudio de Midas también analiza los hábitos de movilidad de los españoles, revelando los medios de transporte más utilizados.

En primer lugar, 4 de cada 10 españoles indica que utiliza su vehículo propio (coche, moto, bicicleta) para moverse por la ciudad, y que en la mayoría de los casos van solos en estos desplazamientos. Tras esto, moverse a pie por la ciudad (23%) y el uso de transporte público (20%) se sitúan como las principales alternativas de movilidad urbana. Con respecto a los principales motivos que influyen negativamente en el bienestar emocional de la población española, el 35,6% señala que emplean mucho más tiempo del necesario en recorrer trayectos o encontrar aparcamiento. En este sentido, cabe destacar que casi la mitad de los españoles (45%) desvelan que emplean entre 30 minutos y 1 hora en llegar a su puesto de trabajo o centro de estudios (por desplazamiento). Por otra parte, el estrés y el agobio que generan los desplazamientos (34,9%), se sitúa como el segundo principal argumento en detrimento del bienestar emocional de los españoles, seguido del impacto en la salud de la contaminación de las ciudades (28,1%)

Entre las situaciones que generan mayor impacto negativo en el bienestar de los ciudadanos, llegar tarde por el tráfico encabeza la lista con un 49,8%, seguido muy de cerca por no encontrar estacionamiento (47,60%). Asimismo, tener que llevar el vehículo al taller (29,8%) y perder el transporte público (26,30%) completan las principales preocupaciones. "Estos datos confirman que la movilidad no es solo una cuestión de infraestructuras, sino un factor determinante en la salud emocional de las personas. Por ello, desde Midas trabajamos para que al menos las incidencias relacionadas con el mantenimiento del vehículo supongan el menor trastorno posible en la vida de nuestros clientes", ha señalado Jocelyne Bravo.