El Hipódromo de Madrid reabre en septiembre con la temporada de otoño

El Hipódromo de la Zarzuela de Madrid reabrirá sus puertas el miércoles 3 de septiembre con la primera reunión de su temporada de otoño, que se prolongará hasta el 30 de noviembre con quince días de carreras. Un total de 51 caballos se han inscrito para las seis pruebas de una inauguración que se repartirán entre las pistas de hierba y arena en horario vespertino.

Las tres carreras más interesantes son a priori las que se disputarán en el ‘verde’, todas reservadas a los potros de tres años, además de la presencia de “Estraunza”, uno de los cuatro matriculados para los 2.400 metros del premio Faramir, preparatoria para el prestigioso Villamejor, que el 21 de septiembre y en sus 2.800 metros reunirá a los mejores fondistas de la generación.

“Estraunza” tocó la gloria el 8 de junio pasado al lograr el triunfo en los 2.400 del Villapadierna, del Derby, la prueba reina en cualquier hipódromo del mundo. El pupilo del preparador Christian Delcher, propiedad de la cuadra Becares, no corre desde entonces.

“Rojiblanco”, quinto en el propio Derby y luego ganador; “Number”, vencedor este verano en San Sebastián; y la potranca “Yiajo”, que llegaría con dos triunfos consecutivos en Madrid y la pista donostiarra, completan la relación de posibles candidatos en el premio Faramir, a falta de conocer posibles reenganches de última hora.

El test cuenta con una dotación de 8.000 euros para el propietario del vencedor, al igual que en otra carrera muy interesante para los potros de tres años, sobre 1.500 metros en este caso. Trece ejemplares figuran en las inscripciones, como “Metro Dubai”, tercero de la Poule de Potros en primavera.

La relación definitiva de participantes para el miércoles 3 de septiembre se conocerá este viernes 29 de agosto. La próxima semana contará además con las dos últimas jornadas de la campaña de verano de San Sebastián, el 5 y 7 de septiembre.

La temporada de otoño, con sus quince reuniones, repartirá 1.374.200 euros en premios para los propietarios de los cuatro primeros clasificados en sus 83 carreras programadas.