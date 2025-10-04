Alcalá de Henares acogerá en 2026 la quinta Semana del Español

La candidatura de Alcalá de Henares acogerá en 2026 la V Semana del Español, que organiza la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE).

La elección de la ciudad complutense como sede de este congreso, "contribuirá a consolidar la posición de Alcalá de Henares como referente en la enseñanza del español como lengua extranjera a nivel internacional", ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal de Cultura, Santiago Alonso, que acudió ayer a Logroño, donde se produjo el anuncio, ha señalado que "tanto para el Ayuntamiento como para la promoción de la cultura y el turismo supone todo un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de cientos de personas que están cada día velando por mejorar la calidad".

Asimismo, el edil ha reiterado que "es un orgullo y una satisfacción contar con este congreso en una ciudad como Alcalá que es la ciudad de Cervantes, de Lope de Vega, de Tirso de Molina o de Quevedo".

La teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, ha explicado que "estamos trabajando intensamente junto a la Comunidad de Madrid para reforzar el destino de Alcalá como ciudad de congresos".

Tal y como ha agregado la concejala, para la próxima edición de Fitur presentarán la nueva guía de congresos de Alcalá de Henares. Además, "estamos asistiendo a las principales Ferias de Congresos para vender el destino de Alcalá de Henares como un destino de primer nivel cultural", ha finalizado Ruiz Maldonado.