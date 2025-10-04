Dos jóvenes motoristas, trasladados en helicóptero, tras sufrir un grave accidente en Robledo de Chavela

Un hombre de 25 años y una mujer de 22 han resultado heridos graves este sábado tras salirse de la vía con la moto en la que circulaban en la M-539, a la altura de Robledo de Chavela, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 2 de esta carretera secundaria cuando el conductor ha perdido el control de la moto y, al salir de la vía, ha impactado contra el guardarraíl.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes han salido despedidos y han resultado heridos graves.

A su llegada, Summa 112 ha estabilizado a las víctimas que han sufrido diversos traumas, y han sido trasladados en dos helicópteros al hospital.

La mujer, de 22 años, ha sufrido un trauma abdominal grave, y ha sido trasladada al hospital 12 de Octubre, mientras que el hombre de 25 años, con traumatismos potencialmente graves, ha sido ingresado en el hospital Puerta de Hierro.

Guardia Civil ha colaborado cortando el tráfico en la zona para el aterrizaje y despegue de los dos helicópteros, y permitir el trabajo del equipo sanitario.