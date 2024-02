La alcaldesa de Alcorcón rechaza recordar a las víctimas del Holocausto "por seguridad" pero organiza un acto para las de Gaza

La alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, rechazó apoyar una iniciativa del PP en recuerdo a las víctimas del Holocausto en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento “por motivos de seguridad” pero, paradójicamente, no tiene objeciones en celebrar actos de apoyo que hagan reflexionar sobre la causa palestina. De hecho, mañana lunes se celebrará una charla-debate sobre la situación en Gaza en la sede del PSOE en Alcorcón. Un acto al que acudirá el primer secretario de la embajada de Palestina en España, Khaldun Almassri.

Los populares de Alcorcón no ocultan su indignación por el asunto. En palabras de Roberto Marín Vergara, Portavoz y Presidente del PP de Alcorcón: «La propuesta de Declaración Institucional que desde el Partido Popular presentamos al pasado Pleno Municipal tenía el claro objetivo de reconocer la importancia del Holocausto y recordar los crímenes atroces perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. La Alcaldesa se negó a celebrar un Acto que es tradicional en nuestro municipio aludiendo a problemas de seguridad. Esto me lleva a plantearme dos cuestiones: una, ¿Es Alcorcón la única ciudad que tiene problemas de seguridad? Porque otros municipios vecinos como Getafe, Majadahonda, Madrid o Torrelodones sí han tenido su homenaje y allí no se ha registrado ningún problema. Y dos, ¿No hay seguridad para el acto Homenaje a las Víctimas del Holocausto pero sí que la hay para acto palestino en la sede del PSOE?».

Otras instituciones madrileñas, como la Asamblea de Madrid, sí han celebrado actos en recuerdo de las víctimas del Holocausto.