Almeida avanza el encendido de las luces de Navidad: dónde y cuándo

Unas fechas deseadas por muchos. Especialmente por los más pequeños. La Navidad se encenderá en Madrid el sábado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Chamberí.

Almeida ha constatado que el encendido de las luces "cada año congrega más expectación, más ilusión y a más madrileños para dar a ese botón que permitirá que se encienda toda la iluminación navideña".

Serán más de 13 millones de bombillas las que se encenderán esta Navidad, instaladas a lo largo de toda la ciudad.