Aranjuez revive su histórico motín este sábado

El municipio de Aranjuez está de fiesta y esta tarde tendrá lugar una de las actividades más relevantes: la representación del Motín de Aranjuez.

Más de 170 ribereños dan vida a este hecho histórico a través de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós.

Una historia que narra el descontento popular, las intrigas de la Corte, la caída del ministro afrancesado de Carlos IV, Manuel Godoy, la abdicación del monarca y la llegada al trono de su hijo, Fernando IV.

Estos hechos, que se desarrollaron entre el 17 y 19 de marzo de 1808,volverán a la vida gracias a esta representación.

En su XLI edición, esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, conmemora el levantamiento del pueblo contra Godoy.

Se podrá disfrutar de esta escenificación en la Plaza de Parejas de Aranjuez, donde el Palacio Real se convierte en el escenario del levantamiento popular, a partir de las 21:230 horas.