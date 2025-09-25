Así es la impresionante mansión de Mario Casas en Madrid: está a la venta por 1,5 millones

Mario Casas es uno de los actores más reconocidos del cine español contemporáneo. Desde su aparición en 2010 con 'Tres metros sobre el cielo', ha consolidado una carrera sólida con papeles en películas como 'Palmeras en la nieve', 'El fotógrafo de Mauthausen' y 'No matarás', por la que recibió el Goya a la mejor interpretación masculina en 2021.

En su vida personal, Mario Casas ha sido protagonista de titulares por su relación con la influencer Melyssa Pinto, que ha generado gran interés mediático. Sin embargo, esta vez el actor ha vuelto a ser noticia por una venta inmobiliaria. En 2017, adquirió una mansión en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Tras casi 10 años en propiedad, el actor ha decidido ponerla en venta, generando interés entre quienes buscan una vivienda de lujo cerca de la capital.

700 metros de parcela en Los Peñascales

Mario Casas ha puesto a la venta en Idealista su vivienda de 300 metros cuadrados en Los Peñascales, un exclusivo distrito del municipio madrileño de Torrelodones, situado al noreste de la capital, por 1,5 millones de euros. La vivienda se ubica en una parcela de 700 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones con armarios empotrados, dos baños distribuidos entre las dos plantas y una terraza.

Tal y como indica el anuncio, la propiedad también incluye plaza de garaje y trastero, donde el actor aparcaba su vehículo y almacena enseres. La vivienda se encuentra en una urbanización privada con seguridad 24 horas, garantizando privacidad y tranquilidad a sus residentes. Además, la urbanización mantiene un entorno cuidado, con zonas verdes y calles internas exclusivas para los vecinos.

La excelente ubicación es otro de sus grandes atractivos. Se encuentra a apenas 30 minutos en coche del centro de Madrid y cuenta con excelentes conexiones mediante transporte público. Esto combina la tranquilidad de Torrelodones con la cercanía a la capital, haciendo la propiedad atractiva para quienes buscan un hogar de lujo con buena accesibilidad.

Lujo convertido en comodidad

Según el anuncio publicado, el interior se distribuye con total funcionalidad, pensando en el máximo confort de los ocupantes. Con materiales de calidad y acabados elegantes, refuerzan la sensación de lujo sin perder practicidad. En la planta inferior, se encuentra la cocina en un formato abierto e integrada con el salón, convirtiéndose en la parte más importante de la casa.

Los grandes ventanales dan luz natural al espacio durante gran parte del día, creando un ambiente acogedor y agradable. En el exterior, se encuentran dos porches techados, una zona de hamacas y la barbacoa al aire libre, perfecto para reuniones con amigos o familiares. Además, cuenta con una piscina en formato L que permiten disfrutar del verano en Madrid sin salir de la urbanización.

Entre las razones por las cuales el actor ha podido poner en venta la casa, no se sabe nada al respecto. Varios medios han mencionado la idea de que el actor esté pensando en empezar una nueva vida de la mano de su actual pareja, Melyssa Pinto. Aun así, Mario Casas no se ha mencionado al respecto.