Asociaciones de cuidadores se manifestarán mañana en contra del Gobierno que "les ignora" con la "nueva" la Ley de Dependencia

A principios de mayo, Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunció que tenía planeado modificar las políticas públicas relativas al cuidado de personas dependientes.

Sin embargo, varias asociaciones de familiares que dedican todo su tiempo al cuidado de sus hijos dependientes, las más afectadas por estas medidas, han mostrado un gran descontento contra las acciones superficiales de un Gobierno que consideran que "les ha ignorado" y no ha contado con ellas a la hora de plantear las reformas.

Por ello, mañana, 26 de junio, han organizado una concentración por la mañana en frente del Ministerio de Derechos Sociales, prevista para las 12:30 horas, en la que exigirán que se tomen en cuenta sus reivindicaciones, y que se les consulte antes de legislar sobre sus vidas.

Los más afectados se sienten "ignorados" por el Gobierno

El ministro Bustinduy expresaba su voluntad de reformar tanto la "Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia" como la "Ley de Discapacidad" para adecuarlas al nuevo Artículo 49 de la Constitución Española.

En el Artículo 49.1 del texto se anuncia que "Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".

Sin embargo, y a pesar de las intenciones expresadas por Bustinduy, varias asociaciones y comunidades sociales organizadas por y para el cuidado de las personas con dependencia han realizado numerosas objeciones. Sobre estas reformas, dicen, que olvidan o ignoran la gran labor social de muchos padres y madres que han de dedicar las 24 horas del día al cuidado de sus hijos dependientes y menores de edad.

¿Por qué los más afectados están precisamente en contra?

Cuando el ministro del Gobierno de Sánchez anunció las reformas, algunas plataformas ciudadanas como la "Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León" o la "Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales" presentaron alegaciones al respecto, aunque sus voces no fueron escuchadas.

Desde la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales (PECP) se presentan como "madres y padres de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan cuidados las 24 horas del día todos los días del año".

Según afirman que recogen datos del Instituto de la Mujer, el 91,9% de los cuidadores son mujeres, una amplísima mayoría. Estas madres denuncian que muchas han tenido, por desgracia, que dejar su trabajo fuera de casa para ser capaces de prestar los cuidados que necesitan sus hijos. Aunque muchas no han podido cambiar al teletrabajo, teniendo que renunciar, y muchas otras ni siquiera pueden acceder al mercado laboral debido a la enfermedad de sus hijos e hijas.

Una persona dependiente necesita una atención constante, un cuidado que en la mayoría de los casos ejercen las madres y no cuidadores profesionales externos, por lo que se genera en ellas un "paro" constante para obtener un sueldo o desarrollar su carrera personal. Desde estas asociaciones denuncian que muchas de ellas han acabado siendo despedidas de sus empleos por "las innumerables ausencias por acudir al médico" o "necesitar demasiados días" que pasar en el hospital junto a sus hijos.

La PECP denuncia que existe una "falta de soportes que hace que nos encontremos en una situación de desamparo". A pesar de se pretende reformar la ley, ésta seguirá sin incluir ayudas para las madres cuidadoras de menores dependientes, según afirman. Denuncian que "No tenemos descansos, ni vacaciones, ni derecho a prestación por desempleo si por alguna circunstancia, como puede ser el fallecimiento de nuestros hijos e hijas, dejamos de cuidar", así como que no exista "ninguna red de apoyo para el cuidado".

Se quejan especialmente de la hipocresía del Gobierno que, a pesar de insistir tanto en la narrativa de la importancia de los cuidados y de "la era de los cuidados", no le prestan atención a una importantísima parte de la sociedad civil que dedica toda su vida por completo al cuidado sin recibir nada a cambio y sin tener apoyos estatales.

La PECP ha sido muy tajante sobre este asunto en uno de sus comunicados: "queremos participar en las decisiones que nos conciernen y que se tomen sobre nosotros, las cuidadoras". En una de sus misivas, pedían por favor a los ciudadanos que reenviasen una carta con sus reclamaciones al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy y a las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y de Igualdad, Ana Redondo.

Las reivindicaciones de las familias

En contra de estas reformas de la Ley de Dependencia y en favor de que se den mayores amparos estatales a las madres cuidadoras, que siguen reflejadas actualmente como "no profesionales", las asociaciones de familias con personas dependientes han lanzado una misiva pidiendo que se creen medidas que alivien la labor del cuidador, ya que consideran que las actuales y las planteadas por Bustinduy son "insuficientes y desproporcionadas en cuanto a la inexistencia de una política social común regulada y aplicada de forma igualitaria por todas las Comunidades Autónomas".

Es por ello que este miércoles 26 de junio han organizado una concentración para trasladar todas sus exigencias a los ministros del Gobierno. Está prevista para las 12:30 horas frente a la sede del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, situada en la Calle del Prado 18, en Madrid. También se organizarán movilizaciones paralelas en otras grandes ciudades, como Barcelona y Oviedo.

Manifestación Madres Cuidadoras Plataforma Estatal Cuidadoras Principales (Instagram)

Los familiares y las madres cuidadoras tienen seis consignas básicas, seis propuestas que reclamarán que se lleven a cabo para mejorar tanto su vida como la de sus hijos dependientes, así como su labor social:

Reconocimiento del cuidador no profesional como cuidador principal de la persona dependiente y regulación de su figura de una forma clara en la normativa vigente equiparando su labor a la de un trabajo a tiempo completo y como tal recibir una remuneración y cotizar en base a ello conforme al salario mínimo interprofesional.

Accesibilidad a las ayudas al desempleo Estatales en condiciones de igualdad real y efectiva respecto de cualquier ciudadano desempleado acogido a régimen general, especial o RETA.

Mejoras en la prestación económica de los cuidados en el entorno familiar. Estas ya fueron reconocidas en la ley en 2006 como "prestaciones económicas en el entorno familiar".

Compatibilidad de la prestación económica de los cuidados en el entorno familiar con la asistencia a un Centro de día.

Compatibilidad de la prestación económica en el entorno familiar con ayudas a domicilio.

Jubilación anticipada del cuidador no profesional que realice una actividad por cuenta ajena.

La hipocresía del "gobierno de los cuidados"

La asociación PECP se ha mostrado en el último mes muy contestataria con la narrativa del actual Gobierno de España, que defiende que "apoya los cuidados", pero que no incluye en sus leyes y reformas a las personas cuidadoras que son las que realmente "se dejan la piel" todos los días de sus vidas.

Ante el anuncio de un acto que se celebró el pasado 29 de mayo bajo el nombre de "Cuidados con derechos", con el que los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales querían hacer alarde de virtud, estas familias protestaron contra su falta de escucha a la sociedad civil.

Así, el PECP respondió en Instagram a la publicación del Gobierno con estas palabras: "Un acto sobre cuidados, donde no se tendrá en cuenta a las cuidadoras no profesionales, quienes cuidan 24/7. No se les tiene en cuenta en el acto ni en el nuevo modelo planteado. ¿Qué cuidados son esos?".