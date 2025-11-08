Ayuso cancela su asistencia al congreso del PP andaluz en Sevilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado su participación en el XVII Congreso del PP de Andalucía, que se celebra este fin de semana en Sevilla, por motivos de salud debido a "una leve indisposición", según ha confirmado su equipo.

Ayuso tenía previsto intervenir este sábado, 8 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, en una de las sesiones centrales del cónclave andaluz, donde estaba prevista su intervención junto a otros dirigentes autonómicos del Partido Popular.