Vox carga contra la Complutense: “Una horda de vagos y violentos nos impide hablar en libertad”

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado este viernes que su formación ha sido “censurada” por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, donde, según ha afirmado, se les ha impedido celebrar una conferencia “sobre los ejes de la política internacional” junto al profesor de Relaciones Internacionales Rubén Herrero.

“Estamos custodiados por la policía porque dentro hay una horda organizada de vagos y violentos dispuestos a atacarnos”, ha declarado Moñino desde las puertas de la facultad. La diputada ha acusado directamente a la “extrema izquierda que controla esta universidad” de impedir la libertad de expresión, mientras “ponen alfombra roja a dirigentes de Podemos y otros partidos extremistas”.

La dirigente de Vox ha ido más allá y ha cargado contra el Gobierno regional: “Es lamentable que Ayuso siga financiando universidades públicas que censuran a quienes piensan distinto. Desde el decanato de esta facultad se dedican a perseguir a los españoles que venimos a hablar en libertad”.

Vox ha anunciado que ha presentado una demanda ante los juzgados de lo contencioso-administrativo por “vulneración de derechos fundamentales y de participación política”. Moñino asegura que su partido pedirá medidas cautelares para poder celebrar el acto dentro del campus y que “llegará hasta el final”.

“Esta facultad se ha convertido en un refugio de acosadores sexuales a los que se les pone alfombra roja”, ha afirmado la portavoz, en un ataque directo al entorno universitario. “Nosotros no venimos a acosar ni a pedir cátedras regaladas, venimos a hablar de política internacional en libertad”, ha subrayado.

Vox denuncia que este tipo de vetos se repiten cada vez que intentan acceder a la Universidad Complutense, y responsabiliza al Partido Popular de permitir que esta situación se mantenga. “El PP tiene una oportunidad histórica con la nueva ley de universidades para garantizar la libertad de expresión en los campus públicos. Pero no hace nada”, ha criticado Moñino.

La diputada remató su intervención con un mensaje desafiante: “Nos intentan silenciar, pero vamos a seguir entrando en las universidades. Por mucho que a algunos les moleste, millones de españoles quieren escucharnos”.