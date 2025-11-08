Detenido un joven por siete robos en una sola noche en Rivas-Vaciamadrid

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 19 años, acusado de cometer siete robos con fuerza en una misma noche en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, dentro de la operación Hábitat Moon. El juez ha decretado su ingreso en prisión tras confirmarse su participación en los hechos.

Los robos se produjeron durante la noche del pasado 4 de abril, cuando el presunto autor forzó la entrada de dos establecimientos —rompiendo las cristaleras y las puertas de acceso— para llevarse las cajas registradoras.

Lejos de detenerse, el joven continuó su recorrido delictivo en una zona de viviendas unifamiliares colindantes, a las que accedió saltando muros y vallas perimetrales mientras los propietarios dormían. Una vez dentro, sustrajo diversos objetos personales y de valor antes de huir.

Tras una investigación exhaustiva, los agentes lograron identificar y arrestar al sospechoso, que ya contaba con antecedentes por delitos similares. La Guardia Civil destaca que la rapidez en la identificación y la colaboración vecinal resultaron claves para resolver el caso.

El joven se enfrenta ahora a siete cargos de robo con fuerza y permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la instrucción judicial.