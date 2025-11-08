Muere un hombre en plena calle en Parla tras sufrir un golpe en la cabeza

Un hombre ha muerto este viernes a primera hora de la mañana en la vía pública de Parla, en la calle Purísima Concepción número 7, en circunstancias que se investigan como una posible muerte violenta. El suceso se produjo alrededor de las 7:12 horas, cuando varios vecinos alertaron al Centro de Emergencias 112 al ver a un varón tendido en el suelo e inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA 112, que al llegar comprobaron que el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero finalmente solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Fuentes policiales señalan que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.