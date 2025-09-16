Al banquillo dos "trinitarios" por una "machetada" en una discoteca de Carabanchel

La Audiencia Provincial de Madrid juzga esta semana a dos miembros de la banda latina de los 'trinitarios' por una 'machetada' que se produjo en diciembre de 2023 a la salida de una discoteca de Carabanchel en la que resultaron heridas varias personas de gravedad.

El fiscal solicita trece años y medio de cárcel para uno de los acusados por tres delitos de lesiones con uso de instrumento peligroso y pertenencia, mientras que a otro le pide cuatro años y medio por pertenencia a banda latina.

Los hechos se produjeron el 23 de diciembre de 2023, cuando uno de los procesados en compañía de otros tres sujetos no identificados, decidieron aproximarse a las inmediaciones de la discoteca Fénix, ubicada en la Avenida de la Emperatriz Isabel nº 13 de Madrid, donde, portando armas blancas de gran tamaño (machetes).

Así, atacaron con los machetes a varias personas al tiempo que gritaban "Patria" y manifestaban "Somos de los Trinitarios y venimos a por los pencos".

Los acusados son miembros activos de la citada banda latina. En la Comunidad de Madrid, la banda Trinitarios, actualmente estaría conformada por los Coros de las localidades de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares (Corredor del Henares), Leganés (Barrio de la Fortuna), Getafe, Parla, Fuenlabrada y los siguientes barrios de Madrid capital como Orcasitas, Tetuán, Opañel, Almendrales, Ciudad Lineal, Vallecas, Villaverde y Barrio del Pilar.