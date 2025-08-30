Acceso

Madrid

Campo

Los bomberos rescatan a un burro atrapado en un pozo en Robledo de Chavela

Tras el rescate y la revisión, el servicio de Emergencias determinó que el animal se encuentra en buen estado

Los bomberos rescatan a un burro que había caído a un pozo en Robledo de Chavela, Madrid, el 28 de agosto de 2025. REMITIDA / HANDOUT por Emergencias 112 Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/08/2025
Sucesos.- Los bomberos rescatan a un burro atrapado en un pozo en una finca de Robledo de ChavelaEmergencias 112 Europa Press
Creada:
Última actualización:

Un equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid rescató el pasado jueves a un burro que se encontraba atrapado en un pozo situado en una finca del municipio de Robledo de Chavela, al oeste de la provincia.

Según ha informado Emergencias 112 de la región este sábado, el aviso llegó alrededor de las 19.00 horas del pasado jueves y el animal fue rescatado ese mismo día. Tras el rescate y la revisión, el servicio de Emergencias determinó que el animal se encuentra en buen estado.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas