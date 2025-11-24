Cabify despliega 800 nuevas licencias VTC en Madrid

Cabify ha empezado a poner en marcha las cerca de 800 nuevas licencias VTC que la Comunidad de Madrid le ha concedido recientemente, un despliegue que se llevará a cabo de forma progresiva hasta el primer trimestre de 2026, sobre un total de 8.500 nuevas licencias que recibirá a lo largo de los próximos años.

La compañía ha calculado, apoyándose en un estudio de la consultora Dinamo, que tiene en cuenta el valor socioeconómico promedio por viaje registrado en 2024, que estas 800 primeras licencias generarán un impacto anual superior a 160 millones de euros, en el que se incluyen los salarios de los empleados, las cotizaciones a la Seguridad Social o el IVA, entre otros, y permitirán crear más de 1.500 puestos de trabajo de forma directa e indirecta.

Asimismo, asegura que la puesta en marcha de estos nuevos vehículos ayudará a retirar de la circulación unos 5.300 coches particulares en las próximas semanas, evitando más de 5.000 toneladas de emisiones al año y liberando un espacio equivalente a cinco veces la Plaza Mayor de Madrid, al mismo tiempo que todas las nuevas licencias estarán vinculadas exclusivamente a vehículos ECO o 100% eléctricos.

Cabify cita un estudio realizado por TRANSyT-UPM para defender que Madrid se encuentra entre 8.300 y 11.000 licencias de taxi y VTC por debajo de otras capitales europeas, lo que equivaldría a un incremento necesario de entre un 34% y un 45% respecto a la oferta actual.

En esta línea, señala que desde 1979 no se han concedido nuevas licencias de taxi en la región, a pesar de que la población ha aumentado un 50% y el turismo se ha cuadruplicado. Si se compara con ciudades como Londres o París, ambas duplican o triplican la ratio de vehículos con conductor por habitante respecto a la capital española.

"Agradecemos a la Comunidad de Madrid su labor y el esfuerzo dedicado para hacer posible la puesta en marcha de estas licencias. Su introducción contribuirá de forma decisiva a aliviar la movilidad de la ciudad, mejorar su capilaridad, ofrecer más alternativas al vehículo privado y generar un mayor impacto socioeconómico en la región", ha señalado el director general de Cabify, Alberto González.