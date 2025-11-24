La Virgen del Rocío preside el centro de esta localidad madrileña

El monumento a la Virgen del Rocío luce desde el pasado sábado en el centro de la ciudad, concretamente en la confluencia de las calles Luis Béjar y Tahona.

La alcaldesa, Paloma Tejero, descubrió este retablo cerámico junto al presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, Carlos Almazán, al presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Santiago Padilla, y al presidente de la hermandad madrina, la Hermandad del Rocío de Villalba de Alcor, José García, ha informado el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

El acto de inauguración de este monumento comenzó con una solemne Eucaristía en la Iglesia Asunción de Nuestra Señora y continuó con una procesión desde la parroquia hasta el emplazamiento de la Virgen del Rocío.

Tras el descubrimiento, al que también han asistido la primer teniente de alcalde, Miriam Picazo, la concejal de Cultura, Almudena Ruiz, y el concejal de zona, Eduardo Oria, el nuevo retablo cerámico fue bendecido por el párroco Jesús Higueras, ante la presencia del ceramista, Carmelo del Toro. La celebración concluyó con el canto de la Salve Rociera y el regreso en procesión hasta la iglesia del centro.

La alcaldesa ha destacado que han inaugurado un espacio que "guarda memoria, fe y emoción". Además, se ha referido a la escultura como un "rincón" donde los ciudadanos puedan detenerse y sentir que "nunca" caminan solos.

La regidora ha puesto en valor el papel de la Hermandad de Pozuelo y el de su presidente por su "constancia", "entrega silenciosa" y por "ese amor tan sincero hacia la Virgen". "Este espacio lleva también tu huella, la de tu equipo y la de todos los rocieros de Pozuelo que soñaron con este día", ha subrayado.

Del mismo modo, Tejero ha concluido agradeciendo a los vecinos que han colaborado, así como a las entidades culturales y religiosas y a los artesanos, "a todos los que han aportado su tiempo, su trabajo o su cariño".