Campaña de vacunación contra la gripe en Madrid: esta es la fecha de inicio

La Comunidad de Madrid ultima la campaña de vacunación contra la gripe de la temporada 2025/2026 que arrancará el próximo día 15 y lo hace con la vista puesta en el balance de la etapa anterior, en la que la incidencia aumentó un 2,1% en Atención Primaria y un 11,9% en el caso de los ingresos hospitalarios con respecto a la temporada anterior.

La Dirección General de Salud Pública (DGSP) ha adquirido para esta campaña de vacunación contra la gripe un total de 1.680.000 dosis de vacuna antigripal, 55.000 más que en la campaña previa (+0,03%).

En la temporada anterior se llegó a las 1.515.108 vacunas inoculadas, con una subida del 0,3% (+4.720 dosis) respecto la temporada previa. Esta cifra supuso un incremento del 35% (+395.981 dosis) respecto a la temporada pre-pandémica (temporada 2019-2020).

Así se desprende de un informe de la Comunidad de Madrid sobre los resultados de la vigilancia epidemiológica de la gripe en la temporada 2024-2025 (del 30 de septiembre de 2024 al 18 de mayo de 2025) y los resultados de la campaña de vacunación (se inició el 7 de octubre y por motivos epidemiológicos se extendió hasta el 15 de febrero) publicado recientemente.

Campaña de vacunación

En esta ocasión, la campaña de vacunación contra la gripe comienza el 15 de octubre y finalizará el 31 de enero de 2026, salvo que por motivos epidemiológicos sea necesario modificar la fecha prevista, y se desarrolla de modo simultáneo a la campaña de vacunación frente a la Covid-19, con vacunas adaptadas a las nuevas variantes.

Se comenzará la campaña frente a la gripe vacunando a las personas consideradas más vulnerables. Así, durante las dos primeras semanas de campaña, se centrará en las personas de 60 y más años de edad, a niños de 6 a 59 meses, así como a personal sanitario y sociosanitario.

A partir del 27 de octubre se iniciará la inmunización frente a la gripe en el resto de grupos diana (embarazadas, personas de 5 a 60 años con factores de riesgo para la gripe, etc.). Posteriormente, se extenderá a la población general que lo solicite.

El objetivo para la temporada 2025-2026 es alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 75% en mayores de 60 años y más y en personal sanitario y sociosanitario, así como sobrepasar el 60% en embarazadas, población de 6 a 59 meses y en personas con condiciones de riesgo.

En total, en la campaña de vacunación frente a gripe participan aproximadamente 800 centros, entre centros de salud y consultorios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), hospitales de la red pública y privada, Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) del Ayuntamiento de Madrid, centros médicos privados acreditados, el centro de Vacunación de la Comunidad de Madrid y otras instituciones como residencias de mayores o instituciones penitenciarias.

Balance anterior

Según el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública, consultado por Europa Press, en la temporada 2024/2025 la incidencia aumentó un 2,1% en Atención Primaria con respecto a la temporada anterior, hasta los 924,37 casos por 100.000 habitantes, y un 11,9% en el caso de los ingresos hospitalarios, hasta los 48,52 casos por 100.000 habitantes.

En el caso del primer nivel asistencial, el pico se produjo principalmente entre la semana 1 y la semana 8 del año, hasta el 23 de febrero. El valor semanal más alto fue de 122,5 casos por 100.000 habitantes y se alcanzó en la semana 4, es decir, entre el 20 y el 26 de enero.

Teniendo en cuenta la edad, los grupos de 0 a 4 años y 5 a 14 años fueron los que mostraron la mayor incidencia, con 2.277 y 2.123,80 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Estas cifras fueron 1,7 y 2,2 veces mayores que en la temporada anterior.

En el caso de la incidencia de ingresos urgentes, el pico se produjo entre las semanas 52 y 7, del 23 de diciembre al 16 de febrero. El valor más alto se llegó en la semana 2, del 6 al 12 de enero.

Según el informe, la incidencia más alta se observó en el grupo de 80 o más años de edad (370,3) y fue un 13% mayor que en la temporada anterior.

La efectividad de la vacuna

En la pasada campaña de la gripe se realizó un estudio de efectividad de la vacuna, considerada la forma más efectiva de prevenir la enfermedad y sus complicaciones. Se estima que reduce un 80% el número de hospitalizaciones por neumonía en personas mayores de 65 años, alrededor de un 22% la mortalidad en mayores de 75 años con enfermedades crónicas y hasta el 75% de casos ambulatorios.

Según el informe de la Comunidad, la efectividad de la vacuna fue del 54,37% para prevenir los casos de gripe que acuden a Atención Primaria y del 34,19% para prevenir los casos que ingresan por gripe.

En menores de 6 años estas cifras para los dos ámbitos asistenciales fueron del 31,30% y 72,80%, respectivamente. La incidencia de la gripe en los niños es hasta 3 o 4 veces superior que en los adultos.

En el caso de las personas de 60 o más años, que suelen registrar las mayores tasas de hospitalización, fueron del 25,38% para Atención Primaria y del 22,58% para ingresos.

En la temporada 2024-2025, se vacunaron frente a la gripe 1.511.696 madrileños. De los principales grupos diana según edad, niños de 6 a 59 meses y personas de 65 y más años de edad, se vacunaron un total de 101.363 y 837.818 de personas, respectivamente.

Al comparar las dos últimas temporadas, se observó un aumento global de personas vacunadas del 0,13%. El mayor incremento lo experimentó el grupo de 6 a 59 meses de edad (18,2%) y, en contraposición, el grupo de 60 a 64 años, también prioritario en las estrategias de vacunación, presentó un ligero descenso del 2,4%.

Según el informe, la campaña 2024-25 mostró resultados similares a la campaña anterior salvo en el grupo de edad de 6 a 59 meses, en el que la cobertura aumentó casi 10 puntos porcentuales, pasando de una cobertura en la primera temporada 2023-2024 de 32,7% a una del 41,9% en esta segunda.

La cobertura global en mujeres embarazadas fue de 60,4%; en el caso de trabajadores sanitarios, llegó al 41,04% para los Atención Primaria y del 39,9% para los del Sermas; y entre personas de entre 5 y 59 años de edad con alguna de las condiciones de riesgo o patologías crónicas, de 8,5%.

Los centros donde mayoritariamente se administraron las vacunas frente a la gripe fueron los centros de salud y consultorios de Atención Primaria (87,6%), seguido de los hospitales (4,6%), las residencias de personas mayores (2,1%) y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (2,0%).

Virus

Existen cuatro tipos de virus de la influenza causantes de la gripe: A, B, C y D. La influenza A y B son los dos tipos principales de gripe que se contagian entre los humanos y que provocan epidemias de gripe, mientras que el de la influenza C provoca solo infecciones respiratorias suaves y no es el responsable de las epidemias. Finalmente, la D afecta principalmente al ganado.

En la pasada campaña, el tipo de virus de la gripe que circuló con mayor frecuencia fue el A, con predominio de A(H1).

El 54,2% de los virus de la gripe identificados en Atención Primaria y el 82,9% de los identificados en Atención Hospitalaria fueron de tipo A. Por su lado, el virus B se identificó en el 45,8% de las muestras de Atención Primaria y en el 17,1% de las del ámbito hospitalario.

En total, se detectaron ocho cepas gripales, siendo la cepa más frecuente de virus A la A/Lisboa/188/2023(nH1N1) y la del virus B, la B/Catalonia/2279261NS/2023. El virus B predominó entre los casos menores de 45 años y el A(H1) a partir de los 45 en ambos ámbitos asistenciales