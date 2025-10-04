Violento atropello en Carabanchel: una joven con las piernas amputadas y un hombre herido grave

Un hombre ha sido detenido tras atropellar este sábado a dos jóvenes de 26 y 25 años en la calle Antonio López, 74, en el distrito de Carabanchel, mientras descargaban mercancías de una furgoneta que se encontraba en doble fila.

Samur-Protección Civil ha atendido a la joven, que ha sufrido una amputación en ambas piernas y que se encuentra intubada, en estado grave y hospitalizada en La Paz. Por su parte, el hombre cuenta con una fractura abierta en la pierna derecha, está en estado grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario 12 de octubre, según ha informado Emergencias Madrid.

La Policía Municipal ha realizado una prueba de alcoholemia al sospechoso, le ha detenido y el mismo ha pasado a disposición judicial. Además, ha elaborado el atestado, ha regulado el tráfico y ha acompañado al convoy sanitario.

Emergencias Madrid ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana que ha sido "crucial" para que el conductor no se fuera del lugar de los hechos, además de ayudar a hacer un torniquete hasta que han llegado los servicios de emergencias.