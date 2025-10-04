Detenido el agresor de una mujer de 51 años apuñalada en Usera

Un hombre de 45 años ha sido detenido este sábado como presunto agresor de una mujer de 51 años, que ha sufrido varias puñaladas en el cuello en la calle Santuario, en el distrito de Usera.

Fuentes policiales han indicado a Efe que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) se ha hecho cargo de la investigación de la agresión, que se ha producido poco antes de las 2:00 horas de este sábado a la altura del número 52 de la calle Santuario.

El presunto agresor, de nacionalidad peruana, ha sido detenido por Policía Nacional poco después de asestar las puñaladas a la mujer, española, tras localizar el cuchillo.

La víctima ha sufrido varias heridas en la base del cuello con un arma blanca, y ha sido atendida por Samur Protección Civil trasladada inestable y grave al hospital 12 de Octubre.