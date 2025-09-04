Caos en Atocha: los pasajeros de Cercanías ocupan las vías tras una avería en las líneas C2, C7, C8 y C10

Una tarde de miércoles de pesadilla. Pasajeros de Cercanías ocuparon ayer, a última hora del día, las vías, en las proximidades de la estación de Atocha, tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.

En concreto, la incidencia se ha producido en torno a las 19:17 horas entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.

Fuentes de Adif y de Renfe han trasladado que se ha recuperado la tensión en torno a las 19:45 horas, aunque el servicio permanece todavía interrumpido entre las citadas estaciones por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.

A las 20:30 horas, personal de seguridad de Renfe y Adif procedió al desalojo de los pasajeros que se encontraban en la zona y en los trenes, encaminándolos a la estación con el apoyo de las autoridades, según han informado las mismas fuentes.

Como resultado de esta incidencia, los trenes de Cercanías de las líneas C2, C7, C8 y C10 permanecen todavía detenidos y un tren de Media Distancia con salida a las 19:19 horas desde la capital con destino Jaén también se ha visto afectado.