Éxito del cine de verano de Hortaleza: más de 6.000 espectadores en diferentes parques

El cine de verano de Hortaleza ha reunido a más de 6.000 espectadores entre el 27 de junio y el 30 de agosto, periodo en el que se han proyectado un total de 20 títulos.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento, que ha indicado que las proyecciones se han llevado a cabo en distintos parques del distrito cada viernes y sábado. La iniciativa pondrá el broche con seis sesiones (4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre) que se iniciarán antes, a las 21.30 horas, para adaptarse a la reducción de horas de luz.

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha hecho balance este miércoles sobre esta propuesta cultural que, a falta de sesiones para finalizar la temporada, se despide con unos "excelentes datos de participación" en el nuevo formato puesto en marcha por la Junta Municipal para acercar esta actividad a los barrios.

Pérez ha destacado "la gran acogida de los vecinos de este cine de verano itinerante", recordando el compromiso de la Junta Municipal de Hortaleza con la cultura abierta "a través de iniciativas y propuestas de calidad, plurales y cercanas para disfrutar en familia".

Por primera vez, el cine de verano de Hortaleza se ha proyectado en seis ubicaciones diferentes: parque Villa Rosa-Paco Caño, parque de los Guardias Civiles David Pérez y Miguel Ángel González, avenida de Juan Antonio Samaranch, 1 (Valdebebas), parque de la Huerta de la Salud, parque de Alfredo Kraus y parque de Sanchinarro.