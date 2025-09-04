Madrid declara BIC un raro dibujo anónimo de la romería de San Isidro

La Comunidad de Madrid ha aprobado, en la reunión del Consejo de Gobierno de este pasado miércoles, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del manuscrito 'Fueros y Leies Antiguas de España' y del dibujo anónimo 'Vista de la ermita y fiesta de San Isidro en Madrid'.

Se trata de dos obras que destacan por sus características singulares y por su importancia histórica y documental, según ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

El texto jurídico, elaborado en el siglo XIV, pertenece a un momento clave del derecho medieval castellano y es un volumen compuesto por cuatro escritos que constituye un documento de larga vigencia e importancia en el ordenamiento jurídico actual español, al incluir dos piezas que no siempre aparecen en otros códices.

Además, reúne otros textos de los que se conservan muy pocas copias, como son las 'Leyes del Estilo'. También aparece un testimonio de las 'Leyes nuevas' y una segunda versión de las 'Leyes del Estilo'. Todo ello, organizado por una temática prestablecida, una importante novedad con respecto a los manuscritos conocidos hasta el momento.

Del mismo modo, contiene una versión desconocida del 'Fuero Viejo de Castilla', una versión primitiva de la que solo hay referencias por la bibliografía histórica.

Un libro de viajes

Por su parte, el dibujo anónimo, que desde este miércoles también formará parte del catálogo BIC de la Comunidad de Madrid, forma parte de las ilustraciones preparatorias para el libro del humanista y político francés Alexandre Laborde, 'Voyage Pittoresque et historique de l'Espagne', una guía de viaje publicada entre los años 1806 y 1820.

Pese a no estar firmado, la obra se atribuye a François Ligier, uno de los dibujantes que acompañó a Laborde en sus viajes, varios al Madrid que ilustra su obra.

La obra está realizada a plumilla y aguada sobre papel, y representa la romería a la ermita de San Isidro de la capital en su día grande, el 15 de mayo. El autor realiza un trabajo muy meticuloso y detallista, con imágenes inéditas y pintorescas. Su posición alejada permite captar la escena completa.

Así, en los diferentes planos se observan grupos de personas que se dirigen andando hacia la ermita, pequeñas edificaciones a su alrededor y numerosos carruajes transitando por un camino. También se recogen con precisión las características topográficas y ambientales del terreno, formado por lomas y laderas y con escasa vegetación.