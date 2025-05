Carlos Ardiya: «Me encanta torear: cuanto mayor es el reto, más me motivo»

Su mote le viene del colegio porque «antes de ser DJ he sido Ardiya», cuenta. Desde muy joven desarrolló sus habilidades como DJ, tan solo con 14 años ya actuaba en la discoteca Pachá (lo que actualmente es Teatro Barceló); y también formó parte de la familia de Teatro Kapital durante siete años. «Trabajaba en lo que entonces se llamaban discotecas light. Aprendía de música, de baile, conectaba con la gente. Fueron mis principios. De hecho, diría que Kapital es uno de los spots principales de Madrid junto a Cibeles, Plaza de la Villa o El Retiro, es historia y un sitio espectacular». Sin embargo, reconoce que no era especialmente melómano y que lo atrajo de esta profesión fue «el estar presente, ser partícipe del baile y de la fiesta, una filosofía que mencionó DJ Nano y que yo también comparto».

En este sentido, Carlos Ardiya señala que hay que diferenciar entre lo que es el productor de música y el DJ: «Hay productores muy buenos que hacen musicón, pero no necesariamente han de tener la vibra con el show y el espectáculo que sí se le exige al DJ, por eso, pese a haber hecho muchas producciones o incluso ejercido de vocalista, me gusta denominarme DJ. Me encanta torear y, en los shows, cuanto mayor es el reto, más me motivo». En su caso, los principales desafíos a los que se enfrenta la figura de DJ son, para lo bueno y para lo malo, el público. «Yo me encuentro en el ámbito comercial, que es básicamente de todo lo que haga bailar. Ahora la música caduca muy rápido: en solo dos meses los temas ya no funcionan igual que al principio y eso lo hace más complicado».

Dj Carlos Ardiya. Jesœs G. Feria Fotógrafos

En cuanto al proceso de adaptación de la profesión, siempre se encuentra muy vivo y es fundamental estar al tanto de factores como el lugar, saber leer al público y los horarios de actuación, «no es lo mismo salir en un festival entre artistas —cuando encaja mejor música cantable— que hacerlo al final, en el cierre, momento de clímax, y recibe más protagonismo la electrónica».

El hecho de sumar 15 años de trayectoria ha hecho que, a día de hoy, Ardiya se presente con «un formato 360», adaptándose y empapándose de lo que aportan los festivales, las discotecas o las verbenas. «Yo soy feliz con dos personas bailando conmigo y he disfrutado de cada oportunidad que se me ha dado. He hecho de todo, hasta cumpleaños de niños de 12 años y lo importante para mí es ver a la gente disfrutar». Quizá sea esta la filosofía que haya hecho posible a Ardiya llegar a festivales alrededor de toda España, como el Arenal Sound ante 20.000 personas; a nivel internacional, en ciudades como Londres o París; y, al otro lado del Atlántico, en Boston o Miami. «Es cierto que la experiencia hace que, a día de hoy, junto a la agencia, se pelee por un producto de calidad, salas potentes y lugares de renombre». Ahora llega la temporada estival y los festivales serán paradas obligatorias para el DJ – «y también hacemos muchos dobletes, las tardes en un sitio y las noches en otro, en verano es un no parar»–.

Dj Carlos Ardiya. Jesœs G. Feria Fotógrafos

Ardiya reconoce que le ilusiona encontrarse en sus paradas a público y compañeros madrileños, con los que ha crecido y coincide recurrentemente. «Pero también me encanta embeberme de los sitios que visito, cuando llego no me quedo en el hotel, me gusta estar presente antes de actuar, ya sea en una cena, tomando algo, en un paseo por la ciudad o conociendo al equipo que organiza el evento en el que participo. Me gusta salir y estar en el salseo desde el minuto uno».

Los favoritos de Carlos Ardiya

En su tiempo libre, el DJ escucha hip hop americano, country y le encanta la música coral. Carlos Ardiya afirma que «llevo a Madrid en vena», por ello, entre sus planes favoritos no falla la hora del vermú. Además, tiene muy claro cuál sería su paseo favorito cualquier día en la ciudad: «la ruta del pincho fácil, que empieza en la calle Cuchilleros. Consiste en La Casa del Champiñón, Casa Revuelta, Pez Tortilla y Lucio». La Cava Baja es su recorrido de referencia para el tapeo, degustando el champiñón, los caracoles, los buñuelos de bacalao y una buena tortilla.