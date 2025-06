Carlos Sainz y los bomberos, juntos en la carrera contra el fuego

En pleno comienzo del verano, con las olas de calor ya amenazando, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid vuelven a estar en máxima alerta para evitar la propagación de incendios. En este contexto, el piloto de rallys y campeón del Dakar, Carlos Sainz, visitó ayer el IFISE, donde instruyen al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid para pilotar los Ford Raptor con los que están renovando el parque móvil de este servicio de emergencias. El acto contó con la presencia de Carlos Novillo, consejero de Medioambiente, quien confirmó que hoy se anunciaría el nuevo plan Infoma, con la renovación de estos vehículos como uno de sus puntos más importantes.

Sainz se mostró muy agradecido al Cuerpo por «el excelente trabajo que realizan cada verano», mientras destacó la importancia de que los profesionales no dejen de formarse: «Hay que reciclarse constantemente, si no, la tecnología te acaba superando tarde o temprano». El piloto hizo énfasis en la importancia de conocer los límites del coche y dominar la experiencia de conducción «off-road» que ofrece. Para él en este tipo de trabajos «la prioridad es la seguridad que ofrezca el coche». Él conoce a la perfección este modelo, tanto su versión de serie como la de competición, ya que tanto lo conduce a diario por carretera como atravesando las dunas de Arabia, destacando así «su versatilidad».

Jornada de conducción a cargo de Carlos Sainz Agencia EFE

Tras una vida entera al volante, desde su experiencia, Sainz está convencido de que los coches son cada vez mejores y más seguros, ofreciendo mayores ayudas a la conducción, «pero tienes que dedicar mucho tiempo a conocerlas todas». Sin embargo, tiene dudas sobre que la conducción autónoma que ya comienzan a ofrecer algunos modelos pueda sustituir por completo al piloto. «Yo la verdad que no me veo en un coche autónomo», dijo entre risas. «Pero además, creo que en este tipo de servicios siempre va a resultar imprescindible el factor humano, sobre todo cuando no hay camino y una decisión puede salvar vidas», añadía el piloto madrileño. Juan, uno de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, recordaba que en este tipo de labores lo importante no es llegar el primero sino llegar seguro, y no suponer otro incidente más: «No por ir más rápido vas a llegar antes», dejando clara su prioridad.

El Gobierno autonómico ha incorporado 44 nuevos todoterrenos que se repartirán a lo largo de este año entre los 22 parques de bomberos de la Comunidad, todos ellos equipados con tecnología avanzada. De estos, 12 unidades corresponden al modelo presentado ayer, cuya adquisición ha supuesto una inversión de 1.081.736 euros, habiéndose entregado ya la mitad.