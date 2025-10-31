Una cita clave: el Santiago Bernabéu tendrá un parque temático en Navidad

El Real Madrid está decidido a ser protagonista. En el campo y fuera de él. Así, después de comenzar la cuenta atrás para abrir a primeros de este mes de noviembre un espacio gastro de primer nivel, suma a sus iniciativas... la Navidad. Y es que el Bernabéu abrirá sus puertas en Navidad para convertirlo en un espacio de ilusiones y magia. Del 24 de diciembre al 31 de diciembre se convertirá en un parque temático donde familia y amigos podrán disfrutar de luces, música y espectáculos. La entidad madridista aprovechará el parón de LaLiga y abrirá sus puertas en esas fechas de diciembre para acoger un espacio familiar lleno de luces y música, siempre a la búsqueda de que todos los madrileños y los turistas que visiten la capital vivan una experiencia única en estas fechas de fiesta.