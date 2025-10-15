Club Financiero Génova celebra la primera edición de sus premios

El Club Financiero Génova acaba de celebrar su primera edición de los Premios CFG, en una gala que reunió al equipo directivo del Club, encabezado por su presidente Arturo de las Heras y su directora gerente, Arrate Oromí, así como a destacadas personalidades del mundo empresarial, institucional y social de Madrid.

Para De las Heras, estos galardones nacen con el propósito de reconocer a las empresas extranjeras que apuestan por Madrid, a la trayectoria meritoria de un empresario y a los clubes corresponsales que integran su red internacional. Además, en su acto de apertura destacó el papel del Club como punto de encuentro estratégico para líderes y empresas, como espacio idóneo para dialogar y compartir ideas.

Entre los asistentes se encontraban Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, quien subrayó «la importancia de la empresa y del empresario como motor de la economía», y Miguel Garrido, presidente de CEIM, que resaltó «el papel del Club en momentos como los actuales, en los que se necesitan espacios de encuentro, diálogo y reflexión».

El premio al Club Corresponsal Nacional recayó en la Sociedad Bilbaína, cuyo presidente, Juan Ignacio Goiría Ormazábal, expresó su orgullo por recibir un galardón que coincide con los 185 años de historia de la entidad y la larga relación con el Club Financiero Génova. Por su parte, el premio al Club Corresponsal Internacional fue para el Club El Nogal de Colombia, donde su embajador, Eduardo Ávila Navarrete, evocó la capacidad de resiliencia del club tras el atentado de 2003 y su posterior renacimiento como símbolo de cohesión social.

Lilly recibió el premio a la Empresa Extranjera que Invierte en Madrid. Su directora de Asuntos Corporativos para España y Portugal, Teresa Millán, recordó los más de 60 años de presencia de la farmacéutica estadounidense en la capital y su compromiso con la investigación y el desarrollo, mencionando la contribución de sus laboratorios madrileños a la aprobación de un medicamento contra el cáncer de mama.

El galardón al Empresario del Año fue para Juan Suárez, fundador de Aristocrazy, quien destacó la importancia del esfuerzo colectivo y del respeto a los orígenes. Recordó los inicios del proyecto, impulsado por su familia cuando él apenas tenía 25 años, y cómo la marca ha crecido hasta contar con casi un millar de empleados.

La I edición de los Premios CFG contó con el patrocinio de Invest In Madrid y Gi Group Holding, quienes reafirmaron su compromiso con el impulso del tejido empresarial madrileño. Constituido en 1972, el Club Financiero Génova es un centro de networking y punto de encuentro del sector empresarial, financiero y político de España.