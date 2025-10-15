Estas son las portadas de las revistas del corazón: Irene Rosales enamorada de un empresario sevillano

La revista "¡Hola!" publica este miércoles 15 de octubre todas las fotos de la original boda de Francesca Thyssen en Venecia: los detalles y la sorprendente puesta en escena. La coleccionista de arte dio el "sí, quiero" a Markus Reymann, ante Borja Thyssen, Elena Foster y Grace Jones, entre otros invitados. En la ciudad de los canales, el alemán, de 49 años -18 años menor que ella-, trabaja como director de TBA21 Academy, la fundación que Francesca creó, en 2002, con la misión de concienciar a través del arte contemporáneo. No es de extrañar que ambos escogieran Venecia como escenario de su enlace. Tal y como avanzó la publicación, fue el jueves 9 cuando comenzaron las celebraciones de su enlace, que se extendieron a lo largo de todo el fin de semana.

En Semana, la protagonista es Irene Rosales y su nueva pareja. A finales del pasado mes de agosto se confirmó la noticia de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales después de 9 años de matrimonio y dos hijas en común. La sevillana está de nuevo ilusionada con un joven que responde al nombre de Guillermo, a quien conoce desde hace algún tiempo.

Tras la ruptura con el padre de sus hijas, Irene Rosales se ha refugiado en la familia, sus hermanos son su principal apoyo. Ahora la revista revela que está conociendo a este joven que reside en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, donde ella ha crecido. En las imágenes se puede observar la complicidad que existe entre ambos. Los reporteros gráficos que han tomado estas instantáneas han señalado que en un principio ambos optaron por una actitud más discreta, pero que cada vez se ven con más frecuencia. Eso sí, intentan ser prudentes. "Merezco ser feliz", así se pronunciaba recientemente la influencer sobre este nuevo y destacado capítulo de su vida. Ahora vemos por vez primera a la sevillana acompañada por su nueva ilusión. Las imágenes fueron tomadas durante una estancia en Madrid con motivo de su participación en el programa "Bailando con las estrellas" de Telecinco. Mientras ella ensayaba y preparaba su debut, él se quedó descansando en el hotel y aprovechó para visitar el parque de El Retiro.

Además, un completo reportaje de los Reyes Felipe y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, durante el desfile por el 12 de octubre y la posterior recepción celebrada en el Palacio Real de Madrid. Así como las novedades sobre el juicio de Belén Estaba y Toño Sanchís, que podría llevar al representante a la cárcel.

En Lecturas, además de Irene rosales y la Princesa Leonor, Julián Contreras se sincera en exclusiva. Rivera y Lourdes Montes: "No les importó que casi me suicidase". El hijo menor de Carmina Ordóñez responde dolido a su cuñada Lourdes Montes que le acusó de ser un interesado y de vender a su familia por dinero. "Está hablando por boca de mi hermano", lamenta.

Nunca habíamos visto tan indignado a Julián Contreras, destaca la publicación. Dolido responde a su cuñada Lourdes, que en su primera entrevista televisiva lo acusó de vender a su familia por dinero. Dedicado a cuidar de su padre, a punto de quedarse ciego, el hijo menor de Carmina Ordóñez arremete contra su hermano Fran al que considera autor intelectual de esta nueva afrenta.

Toñi Moreno se sincera con Diez Minutos. En el nuevo número de la revista, la presentadora abre su corazón como nunca y se confiesa sobre su vida desvelando su deseo de volver a enamorarse tras unos años centrada en su hija Lola. "Llevo cinco años sin amor", cuenta.

Además, la comunicadora ha hablado sobre el huracán mediático provocado por el enfado de Belén Esteban con ella. Y es que la colaboradora de "No somos nadie" estalló por las declaraciones de Jesulín de Ubrique sobre la paternidad en el programa 200 de "Gente maravillosa", que la periodista conduce en Canal Sur. Allí, Toñi aseguró que había visto a Jesús jugar con todos sus hijos y que era muy cariñoso con todos ellos, palabras que hicieron estallar a la de Paracuellos. "Que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos jugando porque con una no ha jugado nunca", aseguró. Moreno ha querido dejar claro que, a pesar de su encontronazo, le tiene mucho cariño. "Yo a Belén la quiero mucho. La llamé porque sabía que estaba molesta, y no le ha parecido suficiente", explica.