El colegio de Latina que lleva cerrado 15 años y que podría "resucitar"

Hace quince años, el colegio Henry Dunant, en el barrio de Las Águilas del distrito de Latina, fue utilizado como centro especial gestionado por Cruz Roja para niños y niñas del poblado chabolista de El Gallinero. Desde entonces, el edificio, situado en el número 75 de la calle Rafael Finat, ha permanecido sin uso. El concejal-presidente de Latina, Alberto González, ha avanzado movimientos en torno al colegio, que, en el futuro, podría dar soluciones a las necesidades de equipamientos de los vecinos del barrio.

El PSOE de la capital llevó al Pleno del distrito, celebrado esta semana, una proposición para que el Henry Dunant, sea reutilizado como equipamiento público, una vez que haya pasado la preceptiva Inspección Técnica de Edificios (ITE) y se revierta la concesión demanial firmada con la Comunidad de Madrid. La proposición salió adelante por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Junta de Latina. "Estamos ya con ello, está el trabajo ya muy avanzado, con lo cual esperemos pronto tener noticias", informó Alberto González en el Pleno.

El portavoz del PSOE en el distrito, Javier Romera Martín, describía el Henry Dunant como "un símbolo" para un distrito en el que "hacen falta parcelas publicas" y lamentaba una "falta de voluntad política cuando sobra resignación administrativa". El edificio fue cedido por el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid pero "lleva años deteriorándose sin ningún tipo de uso, no ha pasado la ITE e incumple la normativa de la Comunidad de Madrid al respecto". "Y mientras se sigue degradando, se vandaliza y se convierte en un recordatorio incómodo en este distrito de que a veces lo público aparece abandonado a su suerte y ocurre además en uno de los barrios con menos dotaciones públicas en este distrito, que tiene un déficit estructural de servicios públicos", declaraba el vocal vecino. Los socialistas abogan por que se reconvierta dando uso al vecindario de Las Águilas en forma de dotación, acordado con el tejido vecinal. Y para ello "tiene que revertirse la cesión que se realizó a la Comunidad de Madrid porque está incumpliendo los términos de la cesión, no le está dando un uso y si no se está dando uso la ley de patrimonio obliga a tener que retornar al patrimonio municipal este edificio y que se acometan las obras necesarias", manifestó Romera.