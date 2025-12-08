Acceso

Madrid

Sanidad

Madrid: una mujer da a luz en su domicilio en Valdeacederas

La madre y el bebé fueron trasladados al hospital en perfecto estado

En la extinción han participado 8 dotaciones de bomberos de la Comunidad, además de sanitarios de Summa112 y Guardia Civil
El Summa112 asistió a la mujerEuropa Press
  • Europa Press
    Europa Press
Creada:
Última actualización:

Los sanitarios del SUMMA 112 han asistido en la mañana de ayer domingo un parto en una vivienda del distrito madrileño de Valdeacederas, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

En concreto, el suceso ha tenido lugar en la calle Capitán Blanco Argibay del citado barrio. Se trataba del segundo parto de la madre.

Tal y como ha trasladado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, la madre y el bebé han sido trasladados al hospital en perfecto estado.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas