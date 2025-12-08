Sanidad
Madrid: una mujer da a luz en su domicilio en Valdeacederas
La madre y el bebé fueron trasladados al hospital en perfecto estado
Los sanitarios del SUMMA 112 han asistido en la mañana de ayer domingo un parto en una vivienda del distrito madrileño de Valdeacederas, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
En concreto, el suceso ha tenido lugar en la calle Capitán Blanco Argibay del citado barrio. Se trataba del segundo parto de la madre.
Tal y como ha trasladado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, la madre y el bebé han sido trasladados al hospital en perfecto estado.
