Mejora uno de los gemelos tras la tragedia de Ciudad Lineal; el otro sigue en estado muy grave

Los dos hermanos de tres años que sobrevivieron a la caída desde un décimo piso en Ciudad Lineal, junto a su madre, evolucionan de manera desigual. Uno de los menores ha experimentado una mejoría significativa y permanece estable dentro de la gravedad en el Hospital Universitario 12 de Octubre, mientras que su hermano continúa en estado muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. La supervivencia del primero, según fuentes sanitarias, se vio favorecida por la amortiguación del impacto gracias al cuerpo de su madre, que murió en el acto.

El suceso ocurrió apenas 24 horas antes, a primera hora de la mañana, cuando la mujer de 48 años, se precipitó con ambos menores desde un décimo piso de un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz. Se da la circunstancia de que un día antes de la tragedia, los menores habían celebrado su cumpleaños.

Según relataron varios testigos a la policía, minutos antes de arrojarse al vacío la mujer gritó lo que estaba a punto de hacer. Esos segundos permitieron que los vecinos alertaran de inmediato a los servicios de emergencia, aunque la rapidez del acto impidió cualquier intervención.

La investigación policial avanza para reconstruir las últimas horas de la mujer y aclarar si existían antecedentes que pudieran explicar su estado emocional. Hasta ahora se sabe que vivía sola con los niños desde hacía pocos meses, tras una separación reciente. Varias personas del entorno confirman que apenas mantenía contacto social y que evitaba el saludo incluso cuando se cruzaba con otros vecinos en el portal. Aunque no se han hecho públicos más detalles, los investigadores manejan como principal hipótesis que la mujer atravesaba una situación personal especialmente delicada.