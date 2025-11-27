Confirmado: Madrid precinta el teatro Barceló

El Ayuntamiento de Madrid ha precintado este jueves el Teatro Barceló tras el levantamiento de las medidas cautelares y por "petición expresa de dicho juzgado", después de que la Agencia de Actividades (ADA), emitiese una orden de cese y precinto durante un año por exceso de aforo.

Funcionarios, acompañados de Policía Municipal, han llegado al exterior de este emblemático local de ocio de la capital en torno a las 10 horas. En el lugar, una decena de trabajadores han mostrado su malestar con esta decisión.

Según informaron fuentes municipales a Europa Press, se ha ordenado el cumplimiento de la primera por seis meses de clausura y, posteriormente, se ordenará el cumplimiento de la segunda, hasta el total de un año.

Al lugar también han acudido miembros de la Plataforma por el Ocio. Su portavoz, Jesús Martínez, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que con esta medida el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha traspasado "todas las líneas rojas" y ha anunciado "una ruptura de negociaciones" con el Consistorio.